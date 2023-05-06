Tekirdağ'da Hıdırellez kutlaması

TEKİRDAĞ'da baharın gelişi hıdırellez kutlamasında vatandaşları dileklerini denize bırakıp. sahildeki kumsala çizdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesi sahilinde düzenlenen hdırellez kutlamasına katılanlar, dileklerini denize atıp, sahildeki kumsala çizdiler. Dileklerin ardından geleneksel hale getirilen hıdırellez kahvaltısı düzenlendi.

Etkinliğe katılanların hıdırellezini kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ettikleri duaların kabul olmasını temenni etti. Baharın gelişini kutladıklarını belirten Albayrak, '6 Mayıs 2023 sabahında hep birlikteyiz. Vatandaşlarımızı ziyaret ettim sabah, buranın adetlerindendir akşamdan gül dalına akşam ezanından önce dileklerimizi koyduk. Sabahleyin bu dileklerimizi aldık, denize attık ve denize atarken de tekrar dileklerimizi dualarımızı yaptık. Tabi bu hıdrellez gününü bu geleneksel bizim vatandaşlarımızın çok önem verdiği bizimde çok önem verdiğimiz bir gelenek. Biz bunu daha farklı boyutlarda son 10 senede geleneksel hıdrellez kahvaltısı olarak sahilde vatandaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Herkes yeni bir umut içerisinde, yeni bir heyecan içerisinde bu heyecanın güzelliği içerisinde herkesle selamlaştık, dualarımızı onları da Allah kabul etsin dedik. Mütevazi bir kahvaltımız da var, insanlar mutlu, Tekirdağlılar mutlu, gelecekten herkes ümitliö dedi