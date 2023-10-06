Tekirdağ'da Filmleri Aratmayan Kovalamaca Sonucu Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri, motosiklet hırsızlığı şüphelisini filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli, kaçarken kaza yaparak yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri, motosiklet hırsızlığı şüphelisini filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakaladı.

Olay, Muratlı- Sırtköy yolu 1. km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli hareketler yapan motosikletliyi durdurmak isteyen emniyet ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliyi bir süre kovaladı. Motosiklet, Gündüzlü Mahallesi mevkiinde tarlaya doğru kaçmak isterken kaza yaptı. Bu kez yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli K.E., havaya uyarı ateşinin açılması üzerine teslim oldu. Çalıntı motosiklete ise el konuldu.

Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen K.E. ifadesinde; Saray'dan bir motosiklet daha çaldığını, motosikleti benzini bitince Muratlı Devlet Hastanesi yakınında bir araziye bıraktığını da itiraf etti. İkinci motosiklet de bulunarak muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - TEKİRDAĞ