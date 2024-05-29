Tekirdağ'da evde Hint keneviri yetiştirme şüphelisi aranıyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan aramada uyuşturucu madde ve yetiştirme malzemeleri ele geçirildi. Evdeki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekiplerin evdeki aramasında 250 gram esrar, 43 kök kenevir, 7 led ışık, 2 vantilatör, hava nemlendirici, iklimlendirme çadırı, havalandırma borusu, sıvı gübre ele geçirildi.
Evde sahibi Ş.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.