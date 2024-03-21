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Tekirdağ'da Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Yarışmasında Mücadele Etti

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Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında dereceye girmek için mücadele etti.

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 8 özel çocuk, kulaç atarak madalya kazanmaya çalıştı.

Çocuklar havuzda birbiriyle yarışırken aileleri de heyecanla onları takip etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Özel çocukların havuzdan keyif aldığını ifade eden Bulut, "Bugüne özel anlamlı bir etkinlik yaptık, çocuklar yarışmanın sonunda madalya kazandılar. Günün anlamına özel herkese madalya verdik. Onlar bizim için çok değerliler. Bu tür yarışmalar çocukları çok güzel motive ediyor. Burada güzel yarışma çıkaran çocukları sonra şampiyonlara götürüyoruz." dedi.

Down sendromlu oğlu yarışmaya katılan Nevzat Pınar da oğlunun 7 yıldır yüzdüğünü söyledi.

Çocukların bu yarışmayla çok mutlu olduğunu belirten Pınar, "Oğlum bugün özel çocuklarla yarıştı. Arkadaşlarıyla yarışma ortamını görsün istedik. Elimizden geldiğince onun için mücadele ediyoruz. İleride milli takımda ülkemizi temsil etmesini isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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