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Tekirdağ'da Almanca kursları sürüyor, ABD Başkonsolosu TTSO'yu ziyaret etti

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Tekirdağ'da Almanca kursları sürüyor, ABD Başkonsolosu TTSO'yu ziyaret etti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Almanca kurslarında A1 ve A2 seviyesindeki kursiyerlere eğitim sürüyor. ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally TTSO'yu ziyaret etti; ÇOSB Bölge Müdürü F. Çiğdem Baykal da İtfaiye Haftası'nda ÇOSB İtfaiyesi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Almanca kurslarında A1 ve A2 seviyesindeki kursiyerlere dil eğitimi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurslarda katılımcılara Almanca temel kelime bilgisi ve dil bilgisi konularının yanı sıra konuşma pratiği yapma imkanı da sunuluyor.

Derslerde günlük iletişimde kullanılabilecek ifadeler üzerinden çalışmalar gerçekleştirilirken, kursiyerlerin öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslarda, her ders yeni konular işlenerek dil öğrenme sürecinin desteklenmesi hedefleniyor.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Lally, TTSO'yu ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Siyaset ve Ekonomi Birimi Şef Yardımcısı Adam Schick ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Cengiz Günay ile yönetim kurulu üyeleri, ABD'li heyeti ağırladı.

Görüşmede Günay, Tekirdağ ve bölgesinin sanayi, ekonomi ve ihracat potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Kentin üretim gücü ve bölgesel ekonomik yapısının da ele alındığı görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ile karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirildi.

ÇOSB'ye ziyaret gerçekleştirildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Bölge Müdürü F. Çiğdem Baykal, İtfaiye Haftası dolayısıyla ÇOSB İtfaiyesi'ni ziyaret etti.

Baykal'a ziyarette ÇOSB Mali ve İdari İşler Direktörü Günay Aydın eşlik etti.

İtfaiye personeliyle görüşen Baykal, ekiplerin sanayi bölgesinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasında önemli görev üstlendiğini belirterek, personelin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA
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