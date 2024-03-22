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Tekirdağ'da 200 Bin Fidan Toprakla Buluştu

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Tekirdağ'da bu yıl 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kampüs alanında fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın yüzde 16'sının ormanlarla kaplı olduğunu belirtti.

Geçen yıl il genelinde 313 bin 621 fidan dikimi gerçekleştirildiğini aktaran Soytürk, Tekirdağ'da her yıl 300 hektarda ağaçlandırma yapıldığını ifade etti.

Soytürk, bu yıl içerisinde Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde toplam 290 hektar orman alanında ağaçlandırma yapılacağını aktararak, "Orman İşletme Müdürlüğümüzün yıllık programları dahilinde 2024 yılı ilkbaharında 200 bin fidan dikilmiş olup, dikimler mart ayının sonuna kadar devam edecek."dedi.

Soytürk, Orman Haftası kapsamında 5 bin fidanın vatandaşlara ücretsiz verileceği aktardı.

Daha sonra NKÜ kampüs alanında fidanlar dikildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Valiliği Tekirdağ Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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