TEK BACAĞIYLA HAYATA SIKI SIKIYA TUTUNDU

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, ailesine ait tarlada ilaçlama yaptığı sırada bacaklarını traktörün şaftına kaptıran Gülsüm Özbek (24), sağ bacağını kaybetmesine rağmen, yaşama azmiyle hayata tutundu. Özbek, "Hiçbir zaman kimse umudunu kaybetmesin hayat devam ediyor" dedi.

Saruhanlı'nın kırsal Heybeli Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Özbek, ailesine ait tarlayı ilaçlama çalıştığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Çalıştırdığı traktörü kontrol etmek için sağ çamurluktan sol çamurluğa geçmeye çalışan Özbek'in şalvarının paçası traktörün şaftına takıldı. Çalışmaya devam eden şaft, Özbek'in sağ bacağını koparırken, sol bacağını da parçaladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi olan Özbek'in sağ bacağı dizin 4 santimetre altından kesildi, kırılan sol bacağına ise platin takıldı.

5 AY YATAKTAN KALKAMADI

Olayın yaşandığı 2017 yılında 5 ay boyunca yataktan kalkamayan Özbek, yaşadığı olumsuzluğa rağmen yaşama sevincini kaybetmedi. Tedavilerini aksatmayan Özbek'in sağ bacağına protez takıldı. Protez bacağıyla yeniden hayata adım atan Özbek, yaşama azmiyle hayata sıkı sıkıya tutundu. Gelen bir teklif üzerine Saruhanlı Belediyesi gelir servisinde çalışmaya başlayan Özbek, çalışmanın yanı sıra 1'i protez ayaklarının üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

3 ay kopan bacağının ağrısıyla yaşadığını ve zor günler geçirdiğini belirten Gülsüm Özbek, "5 ay boyunca da sadece yattım. Daha sonra enerji dolu ve hayata bağlı bir insan olduğum için yavaş yavaş hayata tutunarak, yürümeye başladım. Ayağa kalkarak çalışacağımı düşünmüyordum. Belediye başkanımızın 'Gel işe başla' demesiyle adeta yeniden hayata başladım. İçime kapanık biriyim ama aynı zamanda neşeli bir insanımdır. Fakat dışarıdan görülmüyordu, iş sayesinde topluma kazandırıldığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Özbek, "Çiftçilerimizi uyarıyorum. Şaftın olduğu yere muhafaza yaptırmaları daha iyi olur. Ben de kaza başıma gelince öğrendim. Böyle bir olayın yaşanacağı konusunda daha önce beni bilgilendiren olsaydı belki de başıma böyle bir şey gelmezdi. Hiçbir zaman kimse umudunu kaybetmesin, hayat devam ediyor. Bu şekilde zorlukları var ama daha çok mücadele ederek hayatımıza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.