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Tedavi için Türkiye'ye gelen iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi

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Tedavi için Türkiye'ye gelen kanser hastası Fadıla Daher ve İsrail saldırılarında yaralanan Dina Akasha'nın cenazeleri Ankara'da defnedildi.

Tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren iki Filistinlinin cenazesi Ankara'da defnedildi.

Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine getirilen kanser hastası Fadıla Daher (44) ile İsrail'in saldırılarında yaralanan Dina Akasha'nın (26) cenazeleri, Hacı Bayramı Veli Camisi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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