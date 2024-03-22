TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince düzenlenecek Devr-i Alem Gençlik Fuarı için başvurular başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, fuar 10-12 Mayıs arasında "Medya ve Bilinç" temasıyla Ankara Kocatepe Camisi bünyesindeki fuar alanında düzenlenecek.

Medya ile ilgili panel, konferans, söyleşi, seminer, sergi, atölye çalışmaları, tasarım yarışmaları ve çizgi medya gibi etkinliklerin yapılacağı fuara ilişkin son başvurular 31 Mart'ta kadar "https://forms.office.com/r/s5nnTRm2Qs" linki üzerinden yapılabilecek.