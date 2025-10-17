TDT Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı, Özbekistan'da yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spor Bakanları 9. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Spor Bakanı Atham İkramov'un ev sahipliğinde TDT üyesi ülkelerin gençlik ve spordan sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gaipov, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosınov, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Ajansı Genel Müdürü Kazıbek Moldaciyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Marat Tagaev ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın da bulunduğu toplantının açılışında konuşan İkramov, ülkesinde sporun geliştirilmesine özel bir önem verildiğini kaydederek, bundan dolayı Özbekistan'ın uluslararası arenada sporda önemli başarılara imza atmakta olduğunu belirtti.

İkramov, bu çerçevede Özbek futbolcuların ilk defa 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettiğini, ayrıca Özbekistan'ın Azerbaycan ile birlikte 2027 yılında düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağını aktarırken, tüm bunların ülkede spora verilen önemin bir göstergesi ve sonucu olduğunu vurguladı.

Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının başında katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk sporuna büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Bak, Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını belirtti.

Bak, teşkilat çatısı altında gerçekleştirdikleri gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri değerli bulduklarını ve Türkiye olarak taahhütlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini aktararak, Türk devletleri arasında gençlik ve spor alanında yapılan bu çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bak, bu dönemde Türkiye'de 55 gençlik kampının faaliyet yaptığını ve bu kamplarda her yıl yaklaşık 250 bin gencin çeşitli faaliyetler çerçevesinde bir araya geldiğini aktardı.

Bak, "Türkiye olarak uluslararası kamp liderliği eğitim programı düzenleyerek Türk dünyası gençleri arasında iş birliği ve diyaloğun artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye olarak gençlik projeleriyle ilgili tecrübe ve bilgilerimizi teşkilat üyesi ve gözlemci ülkeler ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Ülkede ulusal gençlik politikalarını yenileme ve güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım attıklarını vurgulayan Bak, Türkiye'nin 81 ilinde, gençlik kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, öğrenci kulüplerini ve genç bireyleri bir araya getirerek yerel çalışmalar düzenlediklerini ve binlerce gencin fikir, görüş ve önerilerini içeren güncel Ulusal Gençlik Politikası belgesini yakında ilan edeceklerini ve bu tecrübeyle 3. Gençlik Platformu'nu 2026 yılının ikinci yarısında düzenlemek istediklerini belirtti.

"Aralıkta Gaziantep'te Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Turnuvası düzenlenecek"

Bak, gençlik alanında olduğu gibi spor alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, ülkede spor alanında gerçekleştirilmekte olan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İki yılda bir düzenlenen Türk Dünyası Üniversite Oyunları'nı birlik, karşılıklı saygı ve iş birliğinin sembolü olarak gördüklerini ifade eden Bak, Türkiye olarak 2027 yılında Türk Dünyası Üniversite Oyunları'nı??????? Erzurum ve Bayburt'ta en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bak, ilgili ülkelerin federasyonlarıyla ulaştığı mutabakat sonucunda Türkiye Satranç Federasyonunun gayretleriyle Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurulmasının Uluslararası Satranç Federasyonu Genel Kurulu'nda kabul edildiğini dile getirirken, "Bu kapsamda federasyonlarımızı tebrik ediyor ve 2025 yılının aralık ayında Gaziantep'te düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Turnuvası'nı burada ilk olarak duyurmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bu noktadan hareketle Türkiye olarak spor alanında yeni iş birliği mekanizmaları geliştirmeye her zaman açık olduklarını ve sporcu eğitim merkezleriyle genç sporcuların yeteneklerini zirveye taşımayı amaçlayarak spor alanında gurur kaynağı olmayı hedeflediklerini ifade eden Bak, gelecek dönemde düzenlemeyi planladıkları ortak Türk dünyası spor kampları müsabakalarının gençlerin kardeşlik, azim ve şampiyona ruhunu ve Türk dünyasının spor alanındaki yerini pekiştireceğini vurguladı.

Bak konuşmasında ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Özbekistan Milli Futbol Takımı'nı ve FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını elde etmelerinden dolayı Özbekistan ve Azerbaycan'ı kutladı.

"Türk devletlerinin gençleri olarak Gazze'yi unutmamalıyız, unutamayız"

Türkiye olarak küresel ve bölgesel barış için ellerinden gelen tüm gayreti göstermekte kararlı olduklarını vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Gazze'de binlerce masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet verici. Fakat biz Türk devletlerinin gençleri olarak Gazze'yi unutmamalıyız, unutamayız. Dolayısıyla bu noktada da gençlerimizi bu zalimliklere karşı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Diğer taraftan gözlemci ülkelerimizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de aramızda görmeyi arzu ettiğimizi tekrar bilmenizi isterim. Türk dünyasının birliği açısından iki devletle adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmamasını çok çok önemsiyoruz."

"Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor"

Toplantının ardından Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta da Azerbaycan'da bir araya gelen TDT ülkeleri liderlerinin gençlerle ilgili önemli değerlendirmeler yaptıklarını anımsatan Bak, Türkiye'nin tecrübesi ve spor alanında yaptığı büyük yatırımlarla diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde spor tesislerine büyük yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Bak, "Dünyanın en büyük ve en kaliteli spor tesisleri, UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki spor tesisleriyle gerçekten Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

Toplantıda dünyada söz sahibi olmak için birlikte ve güçlü olmaları, birbirlerini desteklemeleri, birbirlerini destekleyen ve güçlendiren bir yapı içerisinde olmaları gerektiğini dile getiren Bak, "Özellikle gençlerimize yaptığımız yatırımlarla gelecekte bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin ayak seslerini duyuyoruz. Her alanda, diplomaside, teknolojide güçlü bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.