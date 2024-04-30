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TCDD Gar ve İstasyonlarda Otla Mücadele İlaçlaması Yapacak

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TCDD Genel Müdürlüğü, Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy arası gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu. İlaçlama çalışmaları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Nisan-12 Mayıs'ta Malatya- Kurtalan, Yolçatı- Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van- Kapıköy arası gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, 30 Nisan'da Malatya-Maden (Malatya ve Elazığ il sınırları), 1 Mayıs'ta Maden-Diyarbakır (Elazığ ve Diyarbakır il sınırları), 2 Mayıs'ta Diyarbakır-Bozdemir-Mazıdağı (Diyarbakır ve Mardin il sınırları), 3 Mayıs'ta Bozdemir-Batman (Diyarbakır ve Batman il sınırları), 4 Mayıs'ta Batman- Kurtalan (Batman ve Siirt il sınırları), 5 Mayıs'ta Yolçatı-Elazığ (Elazığ il sınırı), 6 Mayıs'ta Elazığ-Genç (Elazığ, Bingöl il sınırları), 7 Mayıs'ta Genç- Tatvan (Bingöl, Muş, Bitlis il sınırları), 9 Mayıs'ta Van İskele-Van-Kapıköy (Van il sınırı), 12 Mayıs'ta Malatya-Çetinkaya (Malatya ve Sivas il sınırları), gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Kapıköy Malatya Tatvan Tcdd Van Ulaşım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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