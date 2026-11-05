TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... Erkan Baş, Servet Bayındır'ın fon için fetva yayımladığını iddiasına tepki gösterdi

(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Servet Bayındır'ın fonun teşvik edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak fetva yayımladığını ileri sürerek, insanların dini inançlarının istismar edildiğini savundu. Baş, "Ben de bütçe konuşmak istiyorum. Vergi nereden alınıyor, nereye gidiyor? Ama bu kadar büyük tarihi bir yolsuzluk varken başka hiçbir şey konuşamıyorum" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları'nın görüşmeleri başladı.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, eski Bakan Fatma Betül Sayan'ın fon soruşturması kapsamında bugün yeniden ifadeye çağrıldığını hatırlatarak, kendisinin en büyük cezayı partisinin WhatsApp grubundan çıkarılmasıyla aldığını savundu.

Soruşturma kapsamında yüksek miktarlarda haksız kazanç elde edenlerle son durumun ne olduğunun bilinmediğini de sözlerine ekleyen Arı, "Böyle bir dönemden geçerken sadece fondan zarar gören, borsadan zarar görenlerle de kalmıyor. Burada parasını kaptıran çok sayıda vatandaşımız bugün parasını ödeyemediği için borçlarını ödeyemeyen esnaf durumuna düştü. Kamuya diğer borçlarını ödeyemez kişi durumuna düştüler. Sadece eylülden ayından bu yana konut satışlarında yüzde 9,3 oranında, otomotiv ve ticari araç pazarında da yaklaşık yüzde 24 civarında bir azalma oldu. Bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler" değerlendirmesinde bulundu.

BAKIRLIOĞLU: SUÇUNUZ EN HAFİFİYLE GÖREVİ İHMAL SUÇUDUR

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şimşek'in fonlardaki manipülasyonlara ilişkin uyarısına rağmen zamanında önlem alınmadığını savunarak, "Bu fon krizinin, yaşadığımız bu rezilliğin, kusura bakmayın, sorumlusu, ilk sorumlularından bir tanesi sizsiniz Sayın Bakanım" dedi. Şimşek'in yaşananları sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite problemi olarak gösterdiğini söyleyen Bakırlıoğlu, "Bu işin mahiyetini küçültmeye çalışıyorsunuz. Suçunuz en hafifiyle görevi ihmal suçudur Sayın Bakanım" eleştirisinde bulundu.

TANHAN: ADALET OLMADIĞI MÜDDETÇE SİZİN GÖSTERECEĞİNİZ HER ÇABA BOŞA GİDECEKTİR

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, adalet ile ekonomi arasındaki ilişkiye dikkati çekerek Şimşek'e şöyle seslendi:

"Sayın Bakanım, adalet olmadığı müddetçe sizin göstereceğiniz her çaba boşa gidecektir. Yıllardır da bunu tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla önce adaleti sağlamanız gerekiyor."

Yüksek mahkeme kararlarına uyulmamasına itiraz edilmesi ve herkesin adalet önünde eşit olması gerektiğini belirten Tanhan, "Bu sağlanmadığı sürece bu ülkenin ekonomisi düzelmez" dedi. Tanhan, "Adaletin olmadığı bir ülkede iş insanları güvenle yatırım yapmazlar. Adaletin düzgün işlemediği bir ülkede yabancı yatırımcı gelmeyecek ve güvensizlik nedeniyle ülke sermaye sorunu yaşayacak. Adaletin olmadığı bir ülkede helal kazanç riskli olur, kirli kazanç risksiz hale gelir" diye konuştu.

AK PARTİLİ GÜNEŞ'İN SÖZLERİNE MUHALEFETTEN "LİSTEYİ AÇIKLAYIN" TEPKİSİ

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, fon krizine ilişkin konuşmasında, "Sanki bu fon işinde sadece AK Partililer varmış gibi, bu dolandırıcılığı AK Partililer yapmış gibi algılandı. 3 bin tane şirket var" dedi. Muhalefet milletvekilleri, "Listeyi açıklayın da bilelim kim var" sözleriyle Güneş'e tepki gösterdi.

Güneş, miletvekillerinin tepkisinin ardından, "Vatandaşı biz soymuş gibi algı oluşturuyorsunuz. Zamanı gelecek açıklanacak, göreceksiniz ki her partiden bunun içinde ve toplumun her kesiminden bunun içinde olan var" diyerek sözlerini sürdürdü.

ERKAN BAŞ,SERVET BAYINDIR'IN FON İÇİN FETVA YAYINLADIĞINI İDDİA ETTİ

TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, manipülasyon iddialarından haberdar olmasına rağmen neden önlem alınmadığını sordu. Baş, yüz binlerce kişinin birikiminin tehlikeye girdiğini ve milyarlarca liralık kayıp yaşandığını kaydederek, olayın arkasındaki siyasetçi, bürokrat ve bakanların açıklanmasını istedi.

Baş, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Servet Bayındır'ı da gündeme getirerek, Bayındır'ın fonun teşvik edilmesi için fetva yayımladığını ve Cumhurbaşkanı'nın adını kullandığını ileri sürdü. Baş, insanların dini inançlarının bu süreçte istismar edildiğini savunarak, şöyle sürdürdü:

"Memlekete inanmış insanların, samimi Müslümanların, Allah korkusu olanların bu fona teşvik edilmesi için fetva yayınlıyor. Cumhurbaşkanının adını kullanarak, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak. ya gerçekten insanların dini inancının bundan daha alçakça sömürüldüğü bir örnek biliyor musunuz? Ben de bütçe konuşmak istiyorum. Vergi nereden alınıyor, nereye gidiyor? Ama bu kadar büyük tarihi bir yolsuzluk varken başka hiçbir şey konuşamıyorum."

BAYHAN, ERDOĞAN'A FONLARLA İLGİLİ BİLGİ VERİLİP VERİLMEDİĞİNİ SORDU

EMEK Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2027 yılı bütçe sunumunda emeğin gelirden aldığı paya ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin değerlendirmelere yer vermediğini söyledi.

Enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası hedeflerinin yanı sıra fonlarda yaşanan gelişmelerin de değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Bayhan, fonlardaki manipülasyon iddialarının Şimşek'in sorumluluğundaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.

Bayhan, yaklaşık bir yıl önce fonlarda sıra dışı hareketler ve manipülasyonlar olduğunun açıklandığını hatırlatarak, "Sayın Bakan, bunu Erdoğan'la hiç konuştunuz mu? Bilgi verdiniz mi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Bunu yapmadıysanız niye yapmadınız Sayın Bakan? Konuşup bilgi verdiyseniz size ne söyledi Sayın Bakan? Bunu halka, bize açıklamak zorundasınız. Yoksa 17-25 Aralık operasyonlarının bakanı gibi, Erdoğan Bayraktar gibi ne yaptınızsa siz de Erdoğan'ın söylediği, onun emrettiği koşullarda mı yaptınız?" diye sordu.

Kaynak: ANKA