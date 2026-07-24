TBMM'de emekli aylığı ve ÖTV düzenlemesi: Elektrikli araçlara asgari maktu vergi, Cumhurbaşkanı'na 10 kat artırma yetkisi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, ÖTV düzenlemesinde değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeyle bazı elektrikli araçlar asgari maktu ÖTV kapsamına alınırken, Cumhurbaşkanı'na maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verildi. Görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP'deki istifalara ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyalım derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir gövde olduğunu yeteri kadar göremediler" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Dünkü görüşmelerde grup başkanvekilleri ile yapılan müzakerede alınan karara göre, Meclis Genel Kurulu'nun bugün belli bir saate kadar çalışacağını ve yarın da kanun teklifinin görüşmeleri için çalışmaya devam edeceğini, varılan ortak karar sonucunda da grup önerilerinin görüşülmeden kanun teklifi görüşmelerine geçileceğini açıklanmıştı.

Genel Kurul, bugün grup başkanvekilleri konuşmaları ve grup önerileri görüşülmeden kanun teklifinin görüşmelerine geçti.

15'İNCİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK...

Teklifin 15'inci maddesi üzerine verilen AK Parti önergesi kabul edildi. Buna göre, önerge ile madde üzerinde yapılan değişiklikle Karayolları Trafik Kanunu uyarınca (T) sınıfında yer alan traktörler ile (L) sınıfındaki içten yanmalı motorlu araçlar ve motor gücü 4 kW'ın altında olan elektrikli araçlar asgari maktu vergilendirme kapsamı dışında tutulacak. Buna karşın, (L) sınıfında yer alan ve motor gücü 4 kW ve üzeri olan elektrikli araçlar ile binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) kapsamındaki tüm diğer binek taşıtlar asgari maktu vergi sistemine dahil edilecek.

Düzenleme kapsamında, kapsama giren L sınıfı araçlar için uygulanacak asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin Türk Lirası, diğer tüm binek otomobil ve taşıtlar için ise 100 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Söz konusu maktu tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen "yeniden değerleme oranı" nispetinde otomatik olarak artırılacak. Hesaplanan tutarların 100 Türk Lirasını aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.

CUMHURBAŞKANI 10 KATINA KADAR ARTIRABİLECEK

Kanun maddesine eklenen bent ile Cumhurbaşkanı'na maktu ÖTV tutarları üzerinde geniş bir yetki tanınıyor. Cumhurbaşkanı; yasada belirlenen ya da yeniden değerleme oranıyla güncellenen asgari maktu vergi tutarlarını 10 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınıyor.

Ayrıca yürütmeye, araçların teknik ve fiziki özelliklerine göre farklılaştırılmış ÖTV matrah grupları ve maktu tutarlar belirleme imkanı da veriliyor. Cumhurbaşkanı; araçların çekiş sistemi, motor gücü, motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri ile istiap haddi, yolcu ve yük taşıma kapasitesi gibi unsurlarını dikkate alarak farklılaştırılmış asgari maktu vergi tutarları ihdas edebilecek.

KILINÇ: "CHP'Yİ İKTİDARA TAŞIYALIM DERKEN CHP'NİN BÜYÜK BİR GÖVDE OLDUĞUNU YETERİ KADAR GÖREMEDİLER"

Teklifin 16'ncı maddesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekli Yüksel Mansur Kılınç, CHP Grubu üyesi milletvekillerinin birçoğunun istifasıyla oluşan YENİ Parti sürecine değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de Cumhuriyet'in kurucusudur. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demokrasisinin öncüsüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizde her zaman geleceğin umudu ve güvencesi olmuştur. Bugün partimizde yaşanan ayrışmaya ayrı adlar konabilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih eden arkadaşların da kullandığı kavramlar, ayrılan arkadaşlarımızın kullandığı kavramlar... Artık her şey medyada ve sosyal medyada gereksiz bir biçimde tartışıldığı için oradan daha fazlasıyla konan adlar var. Ama bu sürece ben, arkadaşlarımızın ayrılma sürecine 'ayrışma ve arayış' demeyi tercih ediyorum" diye konuştu.

Ayrılan milletvekillerinin genç ve dinamik olduğunu söyleyen Kılınç, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyalım derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir gövde olduğunu sanıyorum yeteri kadar göremediler. Hızlı koştular, evet doğru. Milletvekillerimizin bir kısmı da bu koşuya katıldı, hızlı koştular. Evet doğru, partililerimizin de bir kısmı bu koşuya, hızlı koşuya hızlıca gittiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, en sonda kalan Cumhuriyet Halk Partiliyi de düşünmek, dağılmamak ve toparlamak zorundadır" dedi.

Kılınç, CHP'nin "bugün ayrışma ve atmosfer olarak bir dağılma içinde olunduğunu", ancak CHP'nin Türkiye'nin geleceğinin güvencesi olduğuna belirterek, "Türkiye'nin yarınlarının umuduyuz, Türkiye demokrasisinin güvencesiyiz. Onun için bugün bize düşen görev hızla toparlanmayı sağlamak, umudu yeniden diriltmek, halkın umudu olabilmeyi yeniden gerçekleştirebilmek ve geleceğin güvencesi olabilmeyi gerçekleştirebilmektir. Onun için diyorum ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi" ifadelerini kullandı.

16'NCI MADDE ÇIKARILDI

Ayrıca AK Parti, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin verdiği Genel Kurul'da kabul edilen önergeye göre dizi veya sinema filmlerini yayınlayan ya da erişime sunan koşullu erişim sağlayan medya hizmeti sağlayıcı kuruluşlar ile internet platform işletmecilerine mali yükümlülük getirilmesine ilişkin 16'ncı maddenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla teklif metninden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Celan Adan, teklifin birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlandığını belirterek 18 ve 34'üncü maddeleri kapsayan ikinci bölümün görüşmelerine başladı.

GENEL KURUL'DA CHP SIRALARINDA HAREKETLİLİK...

Öte yandan, 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'ye geçmesiyle TBMM'de grubu bulunan siyasi parti sayısı 7'ye yükselirken, CHP'nin milletvekili sandalye sayılı 44'e düştü. İstifaların ardından CHP Grubu sıralarında boş kalan grup başkanvekilleri sandalyelerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer oturdu. Genel Kurul'da CHP sıralarında İzmir Milletvekili Faik Öztrak, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Orhan Sarıbal ve Semra Dinçer ile el sıkıştı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu komisyon ve siyasi partilerin gruplarıyla teker teker tokalaştı.

Kaynak: ANKA