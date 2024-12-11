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CHP'li vekil Meclis'te yüzünü siyaha boyadı

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için yüzünü siyaha boyadı.

TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz alarak kürsüye geldi.

Şevkin, maden kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Şevkin, "İliç katliamının üzerinden tam 10 ay geçti. Komisyon bitti, bir türlü komisyon raporu ortaya çıkmadı" ifadelerini kullandı.

BİR ANDA YÜZÜNÜ BOYADI

Madenlerin halkın malı olduğunu belirten Müzeyyen Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyamaya başladı. Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır" dedi.

CHP'li vekil Meclis'te yüzünü siyaha boyadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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CHP'li vekil kürsüde yüzünü siyaha boyadı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Allah'ım, rutubetli beyinlere güneş nasip eyle...

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Haber YorumlarıSalih Fırtına:

GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABALARI??????

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Haber Yorumlarıgirilmez:

chp de tiyatro bitmez

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Haber Yorumlarısamet çelik:

yalnız yüzünü değil tırnaklarıda güzel boyamışsın ben madende hiç böyle bir şey görmedim

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yüzü karalamalar çözüm olmaz..varsa olan kanunlar yoksa kanun çıkararak ve işleme koyarak çözüm olur..ve işler yoluna girer..konuşma sonrası yüzünü yıkayıp ve herşeyin unutulacak gibi olmazsa tabi...

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

Dünya nerdeeeee bunlar nerde

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Haber YorumlarıBaba Can:

Yorumlara bak bir tane kadını destekleyen yok ee kim savunacak madencilerin hakkını Milletvekili bayanı tebrik ediyorum helal olsun

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Haber YorumlarıO Z:

Cilt bakımını git başka yerde yap.

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