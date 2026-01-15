TBMM Genel Kurulu... CHP'li Akay: Trafik Cezalarında 2026 Hedefi Yüzde 69 Artırıldı

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay trafik cezalarına ilişkin bütçede konulan hedeflere dikkat çekti. Akay, 2024 yılında 20,5 milyar hedef konulduğunu, tahakkuk eden trafik cezasının 72,1 milyar, tahsil edilen tutarın ise 43,5 milyar TL olduğunu belirtti. Akay, bunun hedeflenen tutardaki artışın yüzde 212 üzerinde olduğunu ifade etti. Akay, 2025 yılında 55,4 milyar hedef konulduğunu, 11'inci ay sonu itibarıyla tahakkuk eden tutarın 104 milyar, tahsil edilen tutarın 63,1 milyar olduğunu, hedefin yüzde 114 aşıldığını söyledi. 2026 yılı için ise 93,2 milyarlık bir hedef bulunduğunu belirten Akay, bunun 2025'e göre 38,1 milyarlık artışa, yüzde 69'a olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri 14'üncü madde ile sürerken, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı düzenlemeye ilişkin eleştirilerini sıraladı. Sarı, teklifin trafik güvenliği amacı taşımadığını, gelir artırmaya yönelik bir "tahsilat politikası" olduğunu söyledi.

Trafik cezalarının can ve mal güvenliği için planlanması gerektiğini belirten Sarı, "Ne yazık ki trafik güvenliği için değil de geliştirmiş olduğunuz bir tahsilat politikasını görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz" dedi. Teklifte eğitim, bilinçlendirme, altyapı ve önleyici politikalara yer verilmediğini ifade eden Sarı, "Bu kanunun içerisinde tek bir gerçek var, o da sizin para kaygınız" diye konuştu.

"Bu ülkeyi ceza devletine çevirdiniz"

İktidarın cezalar yoluyla vatandaşları disipline etmeye çalıştığını savunan Sarı, "Siz, bu ülkeyi, devleti ceza devletine çevirdiniz, korku imparatorluğu kurmaya çalışıyorsunuz" dedi. 2024 yılında 28 milyon, 2025 yılında ise 34,5 milyon trafik cezası kesildiğini belirten Sarı, "Neredeyse 3 vatandaştan 1'i cezayla karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Ceza artışlarına örnekler veren Sarı, şerit ihlali cezasının 2 bin 167 liradan 10 bin liraya çıktığını, polisin "Dur" ihtarına uymamanın cezasının ise "yüzde 13 bin 174 artışla 200 bin lira" olduğunu söyledi. Sarı, "Bu vicdan mıdır ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Zamda emekliye yüzde 22, cezaya yüzde 10 bin"

Cezalardaki artış oranlarını emekli ve çalışan maaş artışlarıyla karşılaştıran Sarı, "Zamda emekliye geldiğinizde yüzde 22, memura geldiğinizde yüzde 18, işçiye geldiğinizde yüzde 20 ama cezalara geldiğinde yüzde 100, yüzde 10 bine varan artışlar var" dedi.

Trafik cezalarından elde edilen gelirin birçok bakanlığın bütçesini aştığını belirten Sarı, "Cezalardan elde ettiğiniz gelir 4 bakanlığın bütçesinden fazla" ifadelerini kullandı. 2025'in Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 127 milyar lira ceza kesildiğini, ancak tahsilatın 231 milyar lirada kaldığını söyleyen Sarı, "Vatandaş ödeyemiyor, görmüyor musunuz? diye konuştu.

"Bu teklif güvenlik değil gelir amaçlıdır"

Teklifin trafik kazalarını azaltmadığını savunan Sarı, yıllar içinde ceza sayılarının arttığını vurgulayarak, "Bu, sizin mantığınızın memleket, vatandaş, millet olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor" dedi. Sarı, düzenlemeyi "Bu teklif güvenlik değil gelir amaçlıdır, adalet değil tahsilat amaçlıdır, hukuk değil korku vermek amaçlı konulmuş bir tekliftir" sözleriyle eleştirdi.

Konuşmasının sonunda iktidara çağrıda bulunan Sarı, "Bu cezaları artırmak için verdiğiniz çabayı, motivasyonu, bu mücadelenizi emekliler için verirseniz… ama onu siz yapamıyorsanız CHP kadroları olarak biz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi biliyoruz ki cezaları yükselterek trafikte ne kalıcı bir düzen ne de gerçek bir güvenlik sağlanabilir"

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise iktidarın trafik güvenliği iddiasıyla vatandaşın karşısına çıktığını ancak çözüm olarak yalnızca trafik cezalarını artırmayı tercih ettiğini söyledi. Kısacık, "Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde iktidar trafikte düzeni ve güvenliği sağlama iddiasıyla vatandaşın karşısına çıkmakta ancak çözüm olarak yalnızca trafik cezalarını artırmayı tercih etmektedir" dedi.

Cezaların yükseltilmesinin kalıcı bir çözüm olmadığını vurgulayan Kısacık, "Oysa çok iyi biliyoruz ki cezaları yükselterek trafikte ne kalıcı bir düzen ne de gerçek bir güvenlik sağlanabilir" ifadelerini kullandı. Trafik kazalarının bireysel ihmallerin ötesinde toplumsal bir güvenlik sorunu olduğunu belirten Kısacık, her yıl binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, yüz binlerce kişinin de yaralandığını hatırlattı. Kısacık, bu tablonun kamu yönetiminin bütüncül ve yapısal müdahalesini gerektirdiğini söyledi. Sürücü hatalarının önlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Kısacık, "Ancak denetim eksiklikleri, altyapı yetersizlikleri, yargıdaki cezasızlık ve toplumsal bilinç düzeyinin düşüklüğü gibi alanlarda köklü iyileştirmeler yapılmadan trafik güvenliğinin bütüncül olarak sağlanması mümkün değildir" diye konuştu.

"Trafik cezası geliri, birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise trafik cezalarına ilişkin bütçede konulan hedeflere dikkat çekti. Akay, 2024 yılında 20,5 milyar hedef konulduğunu, tahakkuk eden trafik cezasının 72,1 milyar, tahsil edilen tutarın ise 43,5 milyar TL olduğunu belirtti. Akay, bunun hedeflenen tutarın yüzde 212 üzerinde olduğunu ifade etti.

Akay, 2025 yılında 55,4 milyar hedef konulduğunu, 11'inci ay sonu itibarıyla tahakkuk eden tutarın 104 milyar, tahsil edilen tutarın 63,1 milyar olduğunu, hedefin yüzde 114 aşıldığını söyledi. 2026 yılı için ise 93,2 milyarlık bir hedef bulunduğunu belirten Akay, bunun 2025'e göre 38,1 milyarlık artışa, yüzde 69'a tekabül ettiğini dile getirdi.

Trafik cezaları gelirinin birçok bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğunu ifade eden Akay, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin 39 milyar, Ticaret Bakanlığı'nın 56 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 53 milyar, Enerji Bakanlığı'nın 45 milyar olduğunu söyledi. Akay, 2025 yılında tahakkuk eden 104 milyarın yüzde 90'ı, yüzde 95'i tahsil edilse İçişleri Bakanlığının 96 milyarlık bütçesini geçecek bir rakamdan bahsedildiğini belirtti. Akay, "Şimdi, bütçe açığının finansmanı değil de bu durum ne?" diye sordu.

TBMM Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu önerisi kabul edildi

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, kanun teklifi görüşmelerine 15 Ocak Perşembe ve 16 Ocak Cuma günü ara verilecek.

Genel Kurul'da Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 17. maddesi kabul edildi. Genel Kurul, 20 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.