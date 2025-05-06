TBMM Dışişleri Komisyonu, Madrid'de İspanyol mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRJET eğitim uçağının İspanya tarafından satın alınmasının ve birlikte İspanya'da üretiminin gündemde olduğunu söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonuna başkanlık eden Oktay, Senato Dışişleri Komisyonu Jose İgnacio Landaluce ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

"Çok değerli ve kıymetli bir toplantı yaptık. İki ülke arasındaki tüm ilişkileri masaya yatırma fırsatı bulduk. Muhteşem fırsatlar gözüküyor." diyen Oktay, iki ülke arasında tarihi derinliği bulunan ilişkileri daha da ileriye taşıyıp, geleceğe miras bırakmak istediklerini kaydetti.

Oktay, Türkiye ve İspanya hükümetleri arasında "çok ciddi çalışmaların ve gelişmelerin" olduğunu ifade ederek, "İspanya'nın Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye sonuna kadar destek verdiğini, aynı zamanda Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve Latin Amerika'da bir çok alanda birlikte çalıştıklarını" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl haziran ayında Madrid'de yapılan ikili hükümetler arası zirvede 17 anlaşma imzalandığını hatırlatan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"İkili ilişkilerin derinlemesine nüfuz ettiği, daha kurumsal ve gelişmekte olan bir iş birliği dönemi yaşıyoruz. Özellikle Avrupa-Atlantik boyutunda devam eden güvenlik sorunları, İspanya ile aramızdaki güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimizi daha ileri bir aşamaya getirdi. Bu iş birliklerinin başında gelenlerden birisi HÜRJET eğitim uçağımızdır. İspanya'nın HÜRJET'i satın alması gündemde ve birlikte İspanya'da üretimi söz konusu."

İspanya'nın başkenti Madrid'de 14-16 Mayıs tarihinde yapılacak savunma fuarı FEINDEF'e iki yıl önce 2 firma ile katılan Türkiye'nin şimdi 32 firma ile temsil edileceğinin altını çizen Oktay, "İspanya'nın savunma sanayimize dönük son derece yakın bir ilgisi var. Bunu, Avrupa Birliği nezdinde de bir şekilde geliştirmeyi arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya ile savunma dışında turizm, tarım, yenilenebilir enerji, sağlık, inovasyon ve AR-GE alanlarında çok yakın ilişkilerde bulunduklarını belirten Oktay, siyasi ilişkilerin de üst düzey olduğunu, bu ay İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Türkiye'ye gelmesinin öngörüldüğünü, İspanya Senato ve Meclis Dışişleri Komisyonlarını da Türkiye'ye davet ettiklerini, her iki tarafın da sistematik bir şekilde ilişkileri daha da hızlandırma arzusunda olduğunu söyledi.

"Türkiye ve İspanya kapsayıcı ortaklığı olan iki ülke"

Diğer yandan İspanya Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Landaluce de "Türk heyetini kabul etmek bizim için onur. Çok önemli bir ziyaret oldu. Türkiye ve İspanya kapsayıcı ortaklığı olan iki ülke. Ülkelerimizin hakları için yoğun bir şekilde, ikili ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile İspanya'da en iyi şekilde temsil edildiğini gördüklerini kaydeden Landaluce, her geçen gün artan savunma ve ekonomi ilişkilerinin yanı sıra ülkeleri birbirlerine daha da birleştireceğini inandıkları kültürel ilişkilere de büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Landaluce, "Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz grubu olarak dünyadaki mevcudiyetlerinin kapasitesine büyük güven duyuyoruz ve destekliyoruz. Bunu en iyi seviyeye çıkarmanın yanı sıra güvenlik konusunda da ortak çalışmalar yürütüyoruz. Halklarımızı çok daha yakın ve üst ilişkilere çıkaracak ikili projeler yürütüyoruz. Karşılıklı olarak her iki ülkede firmalarımızın sayısında da ciddi artışlar var. Birlikte tüm sektörlerde dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Avrupa ve NATO'da birlikte çalışmalara devam etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.