TBMM'de emekli maaşı tartışması: Muhalefetin önerisi reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylıkları tartışıldı. Muhalefetin emeklilere yönelik araştırma ve maaş artışı talepleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken, AK Parti'li Orhan Yegin, mevcut taban aylığın yeterli olmadığını belirterek, "Toparlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü. CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların araştırılması ve emekli aylıklarının artırılmasına ilişkin öneri verdi.

"DEMİREL, ERBAKAN OLAMIYORSUNUZ"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin önerisini açıklarken, RTÜK'te olduğu gibi TÜİK içerisinde de her partiden bir temsilci olması gerektiğini söyledi. İçerisinde maliyecilerin, hukukçuların, ekonomistlerin, iktisatçıların ve sosyal bilimcilerin olacağı bir komisyon kurulması önerisinde bulunan Özdağ, şöyle konuştu:

"Bir kanun çıkaralım ve onun sonunda da o TÜİK açıkladığı enflasyon rakamlarını ve enflasyon sepetini de çok rahat bir şekilde bizimle paylaşır; İYİ Parti paylaşır, DEM paylaşır, CHP paylaşır, AK Parti paylaşır, MHP paylaşır, hepimiz paylaşmış oluruz ama bunu yapmıyorsunuz ve ardından da diyorsunuz ki: 'Enflasyon rakamları şudur, ona göre yaparız.' Bakın, TÜİK, ENAG ve İTO enflasyon rakamlarını açıklıyor, hiçbir zaman örtüşmüyor arkadaşlar, örtüşmediği gibi aynı zamanda da şöyle rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz: Bakıyoruz, ocak ayından itibaren şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ayında ay ay enflasyon rakamlarını açıklıyor, nedense bu zamlara doğru gelirken bu enflasyon rakamlarının düşük olduğunu gözlemliyoruz. ve burada hükümeti uyarıyorum, TÜİK'e bunu söylediğimiz zaman TÜİK bizim hakkımızda dava açıyor, 50 bin liralık manevi tazminat davası açıyor bize ve biz size diyoruz ki: Bakın, vatandaşlarımızın yani 4,5 milyon memurumuzun, 17 milyon 700 bin emeklimizin parasını bir noktada haksız bir şekilde onların cebinden alıyorsunuz, onlara az maaş veriyorsunuz, onları enflasyona ezdiriyorsunuz; bir Demirel olamıyorsunuz, bir Erbakan olamıyorsunuz ve siz parlamenter sistemde Erbakan olmak için, Demirel olmak için çok gayret sarf etmiştiniz, doğru işler de yapmıştınız ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber de burada savrulduğunuzu görüyoruz"

"EMEKLİ BUNU REVA GÖRENE NE DESE YERİDİR, YÜZLERİNE TÜKÜRSE YERİDİR"

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise DEM Parti'nin önerisi üzerine konuştu. Taşcı, "Şu anda bütün samimiyetimle çok utanıyorum, maaşı açlık sınırının altında olan bir emeklinin açlığına ikna etmek durumunda kaldığımız için bir kere daha buradaki arkadaşlarımızı, bir kere daha burada, bu Genel Kurula, emeklilerin maaş zammının neden insani şartlarda yaşayabilecek oranda yapılması gerektiğini anlatmak durumunda kaldığımız için gerçekten utanıyorum ve çok da çaresiz hissediyorum aslında kendimi" dedi.

İktidarı, "Kaynak yetmiyor. Kaynak yok" açıklamaları üzerinden eleştiren Taşcı, "Emekli açken karnını doyurabileceği maaşı vermiyorsanız, açıktayken bir damı olacak maaşı vermiyorsanız tek şey kalıyor geriye: 10-12 metre kefen bezi ile bir de mezar yeri, vermediklerinizin sonucu ölüm çünkü. Klişe bir mazereti var: 'Kaynak yetmiyor' Allah'tan korkun diyebiliyorum sadece. NATO zirvesine geleceklerin başkentin sefaletini görmemeleri için günlerdir harcanan para milyarlarca lirayı geçti, su gibi estetiğe para harcandı bu ülkede. Trump'ın, Macron'un göz zevki kadar değeri yoksa eğer canlarının, bu saatten sonra emekli bunu kendilerine reva görene ne dese yeridir, ne yapsa yeridir, yani yüzlerine tükürse yeridir" diye konuştu.

"FARKIMIZ SORUNU GÖRMEKTE DEĞİL, ÇÖZÜMÜN NEREDE OLDUĞUNA DAİR ANLAYIŞIMIZ"

DEM Parti'nin önerisi üzerine AK Parti adına söz alana Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "Emeklilerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda bu çatı altında bulunan hiç kimsenin farklı düşündüğüne inanmıyorum. Hepimiz emeklilerimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir hayat sürmesini isteriz. Farkımız sorunu görmekte değil, çözümün nerede olduğuna dair anlayışımızdadır. Biz emeklimize bugünü vadederken yarınını riske atan bir anlayışın değil, hem bugünü koruyan hem de yarının refahını inşa eden bir anlayışın temsilcisiyiz" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Kocacık, sadece gelir artışına değil, hayat pahalılığını kalıcı olarak azaltacak politikalara odaklandıklarını, çünkü emekliyi korumanın en kalıcı yolunun enflasyonu düşürmekten geçtiğini söyledi.

"EMEKLİLER ÇOCUKLARINDAN YARDIM İSTER HALE GELDİ"

CHP'nin önergesini gerekçesini açıklayan CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Türkiye'nin uzun süredir derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu savunarak, yüksek enflasyon nedeniyle emekli, işçi, memur, esnaf ve çiftçinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü söyledi. Karakoz, TÜRK-İŞ verilerine göre Mayıs 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırının ise 114 bin 576 lira olduğunu belirterek, "Bu rakamlar ortadayken yaklaşık 5 milyon vatandaşımız 20 bin liralık emekli aylığıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi. Emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Karakoz, "Dün çoluğuna çocuğuna destek olan emekliler, bugün çocuklarından yardım ister hale geldi. Kirasını ödeyemediği için otellerde kalan, çalışırken iş kazalarında yaşamını yitiren emeklilerimiz var" diye konuştu.

Asgari ücrette ara zammın zorunlu hale geldiğini savunan Karakoz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla yapılan ücret artışlarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını öne sürdü. Karakoz, "Asgari ücretli aldığı maaşla ev kirasını mı ödeyecek, pazara mı gidecek, çocuğunu mu okutacak? Geleceğe nasıl umutla bakacak?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise emeklilerin ve sabit gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmediklerini belirterek, hükümetin bu kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

"FIRSATLARI BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ"

Muhalefetin önerilerini eleştiren Yegin, "Biz bir adım atarken, bir karar verirken, bir icraat yaparken muhalefet gibi iktidar olma, yönetme, hesap verme sorumluluğunu taşımadan hareket etmiyoruz. Tüm etkileriyle imkanları ve fırsatları bir bütün olarak ele alıyor, vaatlerimizi buna göre yerine getiriyoruz" dedi.

AK Parti iktidarı döneminde sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler yapıldığını savunan Yegin, 2002 yılında 6,5 milyon emekliye aylık ödenirken bugün bu sayının 17 milyonun üzerine çıktığını ifade etti. Emeklilere banka promosyonu ve bayram ikramiyesi uygulamalarının kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini belirten Yegin, "2019 yılında bin lira olan taban aylığı bugün 20 bin liraya ulaştı. Bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Emeklilerimize ve sabit gelirlilerimize çok daha yüksek refah sağlayabilmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Kalıcı refahın yalnızca maaş artışlarıyla sağlanamayacağını dile getiren Yegin, "Kalıcı refahın yolu enflasyonun düşürülmesinden, üretimin ve istihdamın artırılmasından, ekonominin istikrarlı şekilde güçlenmesinden geçmektedir. Hükümetimizin programı da tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin konuşması sırasında CHP sıralarından sık sık sözlü müdahaleler geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Konuşma güzel de icraat yok", "16,5 milyon emekli sürünmeye devam edecek anladığımız kadarıyla" sözleriyle Yegin'e tepki gösterirken, Yegin ise konuşmasını, "Toparlayacağız inşallah" sözleriyle tamamladı.

CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi'nin önerileri, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA