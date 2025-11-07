Haberler

TBMM'de Elektrik Kesintileri Tartışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında elektrik kesintileri nedeniyle tartışmalar yaşandı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Suriye'ye elektrik verilmesini eleştirirken, AK Parti Milletvekili Resul Kurt'tan sert bir yanıt aldı. Komisyon toplantısı 20 dakika süreyle durduruldu.

Haber: Ogün AKKAYA - Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sürüyor. Bakan Alparslan Bayraktar'ın sunumu esnasında Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, " Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" ifadelerini kullandı. Tanal'ın sözlerine yanıt veren Ak Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Artan gerilimin ardından komisyona 20 dakika ara verildi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

Sunumuna "Bu yıl yalnızca rüzgar ve güneşten elde ettiğimiz elektrik, sanayi tüketimimizin yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak seviyeye gelmiştir" sözleriyle devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a tepki gösteren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Suriye'ye elektrik veriyorsunuz, Şanlıurfa karanlıkta" sözleriyle Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

"Adıyaman'ın köylerinde de elektrik yok" diyen Tanal'a yanıt veren AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Elektrik borcunu ödeseydin senin de kesilmezdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Tanal, "Halka hırsız mı diyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Salonda gerilimin yükselmesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, komisyon toplantısına 20 dakika ara verdi.

"Sen elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların halini biliyor musun?"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Millet elektriksiz kalıyor. Elektrik, gaz, doğal gaz bozuk. Zam üstüne zam. Yazık değil mi bu insanlara. Çıkıp da Bakan bir açıklama yapsın. Müjde verin hadi. Bugün zam yapacağınıza indirim açıklayın. Yapın şovunuzu. İndirim yapın şov olsun, biz de alkışlayalım. Vatandaş cebinde indirimi hissetmiyor. Daha bugün zam açıklandı. Sen elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşların halini biliyor musun? İş yerlerine gelen faturaları görüyor musun? Sizin göreviniz vatandaşa refah sağlamak. Her müjdenizden sonra zam" diye konuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise ara sonrasında Tanal'a "Git basın toplantısında meramını anlat. öyle bir usül yok. Siz buranın sahibi değilsiniz" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahmini artırdı! İşte yeni rakamlar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı

Maç sonrası ortalık karıştı: Korkak eyyamcı
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat

Uzman isim uyardı: Chia ve keten tohumu tüketimine dikkat
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözü yaşlı babanın ilk sözleri
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.