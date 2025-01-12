TBMM'de Bu Hafta… Yeni Yol'un Çarşamba Günü Yapacağı İlk Grup Toplantısında Babacan, Davutoğlu ve Arıkan Konuşacak

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, yeni kurulan Yeni Yol ilk grup toplantısını çarşamba günü yapacak. Yeni Yol'un ilk grup toplantısında Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Mahmut Arıkan'ın konuşma yapması bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda ise Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak. Bu hafta ihtisas komisyonlarının gündemi de yoğun olacak. Emekli taban aylıklarının artırılmasını öngören kanun teklifinin de aralarında olduğu üç kanun teklifi komisyonlarda ele alınacak.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, 10 Ocak Cuma günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunulan Yeni Yol'un grup oluşturması için DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden milletvekilleri siyasi faaliyetlerini Yeni Yol'da sürdürmek istediklerine ilişkin dilekçelerini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacak. Her üç partiden 8'er milletvekilinin dilekçelerinin sunulması öngörülüyor. Böylece grup oluşturmak için en az 20 milletvekili olması koşulu yerine getirilmiş olacak ve Yeni Yol grubu kurulacak. Üç partinin milletvekillerinin Yeni Yol'a geçmeleriyle Gelecek-Saadet grubu da düşmüş olacak.

Yeni Yol ilk grup toplantısını 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirecek. Toplantıda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın eşit sürelerde konuşma yapması bekleniyor. Bundan sonraki grup toplantılarında ise kimin konuşma yapacağı daha sonra belirlenecek.

Öte yandan, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin de grup toplantılarını yapması bekleniyor.

Türkiye Adalet Akademisi kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM'de bu hafta yoğun çalışma gündemi devam edecek. TBMM Genel Kurulu'nda 14 Ocak Salı günü Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak.

Teklifle meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcıların, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilmesi öngörülüyor. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

İhtisas komisyonlarında kanun teklifleri görüşülecek

Öte yandan ihtisas komisyonlarında da kanun teklifleri görüşülecek.

Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise ekonomiyle ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor. Teklife göre, EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek. TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ayrıca, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca "Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi"ni de görüşecek.

Dışişleri Komisyonu ise gündemindeki kanun tekliflerini ele alacak.

Bebek ölümleri ile ilgili araştırma komisyonu toplanacak

Öte yandan Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda 14 Ocak Salı günü Türk Tabipler Birliği, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu ve İstanbul Tabip Odası yetkilileri dinlenecek.

Dijital Mecralar Komisyonu'nda da 16 Ocak Perşembe günü NETFLIX yetkilileri sunum yapacak.