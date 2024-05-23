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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Vedat Zorba'ya ve güvenlik korucumuz Yahya Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Korucusu Numan Kurtulmuş Piyade Güvenlik Politika Güncel Haberler

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