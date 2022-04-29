TBMM 23 Nisan Çocuk Şarkısı Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

TBMM'nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında, 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TBMM ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu belirterek, bu birliktelikten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. TBMM'nin 102. yılının idrak edildiğini dile getiren Kumbuzoğlu, "İstiklalimizin ve istikbalimizin karargahının açılış yıl dönümünü çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizle coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Kumbuzoğlu, salgın nedeniyle 101. yıl dönümü kutlamalarının daha mütevazı şartlarda yapıldığını hatırlatarak, bu yıl gerçekleştirilen kutlamalarda istiklal ve hürriyet kavramlarının önemini vurgulamaya gayret ettiklerini söyledi.

Etkinlikleri tüm Türkiye'ye yaydıklarını ve tüm insanlara dokunduklarını dile getiren Kumbuzoğlu, yaklaşık 3 aydır gerçekleştirilen etkinliklerle tüm vatandaşlara, gençlere, çocuklara TBMM'nin temsil gücünü hissettirdiklerini kaydetti.

Kumbuzoğlu, düzenledikleri yarışmalara 81 vilayetin yanı sıra yurt dışından da katılım olduğunu ifade ederek, etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak da milli bayramların milletlerin hayatında çok önemli yeri ve anlamı olduğuna işaret ederek, "Bu bayramlar bizim de millet olarak tasada ve sevinçte bir olduğumuz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz önemli günlerdir." dedi.

Atatürk'ün dünyada ilk ve tek örnek bayramı çocuklara armağan ettiğini belirten Parlak, onu ve emanet ettiği büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığı çocuklara tekraren anlatmanın görev olduğunu söyledi.

Parlak, bu hissiyatla TBMM öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmaya 487 başvuru yapıldığını, başvuruların seçkin bir kurul tarafından titizlikle incelenerek ödül alacakların belirlendiğini anlattı.

Konuşmaların ardından ilk önce yarışmada mansiyon ödülü kazananlara ödülleri verildi.

Yarışmada üçüncü, ikinci ve birinci olanlar ise ödüllerini, şarkılar seslendirildikten sonra aldı. İlhan Çınar'ın bestesi birinci, Mehmet Ali Açıksöz'ün bestesi ikinci, İsmail Doğan'ın bestesi üçüncü oldu.

Çınar'ın bestesini yorumlayan Lal Rengin Atila, davetlilerce ayakta alkışlandı.

Törenin sonunda Kumbuzoğlu, Parlak, seçici kurul üyeleri ile protokol, yarışmada dereceye girenler ve şarkıları seslendiren koro ekibindeki çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AA / Güncel