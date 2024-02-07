Taylandlı Gelin İslam'ı Seçti
Ordu'nun Altınordu ilçesine gelin olarak gelen Taylandlı Phakchıra Lapudom, İslam'ı seçti. Evlendikten sonra Müslüman olan Lapudom, ihtida töreniyle İslam'a geçti.
Ordu'nun Altınordu ilçesine gelin olarak gelen Taylandlı Phakchıra Lapudom, İslam'ı seçti.
İlçede yaşayan Bayram Keskin ile bir süre önce tanışan Lapudom, evlilik kararı aldı.
Evlendikten sonra Ordu'da yaşamaya başlayan Lapudom, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
İl Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Taylandlı kadın için ihtida töreni düzenlendi.
Müftü İsmail Çiçek'ten İslam hakkında bilgi alan Lapudom, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Çiçek, "Oya" ismini alan kadına ihtida belgesi verdi, Kur'an-ı Kerim hediye etti.