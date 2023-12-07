Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'nin (CATARC) kurulmasıyla, ülkenin elektrikli araç (EV) geliştirmede bölgesel bir merkez olması yolunda önemli bir adım atıldı. Tayland, elektrikli araçların teşviki yoluyla ülkenin rekabet gücünü artırmayı ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Tayland, elektrikli araç geliştirmede bölgesel bir merkez olma yolunda önemli bir adım attı

BANGKOK, 7 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'nin (CATARC) kurulmasıyla, ülkenin elektrikli araç (EV) geliştirmede bölgesel bir merkez olması yolunda önemli bir adım atıldı.

Tayland Sanayi Bakanlığı Daimi Sekreteri Natthaphon Rangsitphon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi'nin Güneydoğu Asya bölge ofisinin krallıkta faaliyete başlamasıyla, ülkenin Tayland ve Çin arasında elektrikli araç politikası geliştirme, standart belirleme ve sertifikasyon alanlarında işbirliğine odaklanacağını söyledi.

Natthaphon söz konusu işbirliğinin, Tayland'ın önemli bir küresel üretim üssü olma hedefini desteklemek üzere yerel sanayi ve altyapısını geliştirmek için kendi yetenekleriyle Çin'in modern otomotiv sanayi ağını bir araya getirmeye yönelik bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Tayland, hedeflenen sektörlerden biri olarak, elektrikli araçların teşviki yoluyla ülkenin rekabet gücünü artırmayı ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor. Bakanlık, hükümetin elektrikli araç kullanımı ve üretimini destekleme girişimlerine şu ana kadar 10 otomobil üreticisinin katıldığını ve 50.000'den fazla elektrikli akülü araç siparişi alındığını bildirdi.

Bakanlığa göre, Tayland'ın elektrikli araç kullanımı, bu yılın ilk çeyreğinde Güneydoğu Asya'daki elektrikli araç kullanımının yüzde 78'ini oluşturdu. Tayland ayrıca 2022 yılında elektrik motorlarıyla çalışan yaklaşık 72.000 araç üreterek bölgedeki en büyük elektrikli araç üreticisi oldu.

Tayland hükümet politikası uyarınca, Güneydoğu Asya ülkesi 2030 yılına kadar en az yüzde 30 oranında sıfır emisyonlu araç üretmeyi hedefliyor ve üretim kapasitesinin 725.000 adet olacağı tahmin ediliyor.