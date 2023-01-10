Tayland, Çin'in Kovid-19 Stratejisini Optimize Etmesinin Ardından İlk Çinli Turist Grubunu Ağırlıyor

Tayland Pazartesi günü, Çin'in 8 Ocak'ta yürürlüğe giren Kovid-19 stratejisini optimize etmesinin ardından gelen ilk grup olan binlerce Çinli turistin, başkent Bangkok'a gelişini memnuniyetle karşıladı.

Suvarnabhumi Havalimanı'nda Tayland Başbakan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul ve diğer üst düzey yetkililer Çin'in Xiamen kentinden gelen 269 turisti çiçek ve hediye paketleriyle karşıladı.

SES (Tay dili): ANUTIN CHARNVIRAKUL, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Bakanı:

"Çin ve diğer ülkelerden Tayland'a giren turist sayısındaki artış, Tayland'ın turizm sektörü için iyi bir işarettir, insanlara gelir ve istihdam yaratır, bu da ülkenin Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmasına katkıda bulunur."

Anutin, ziyaretçilerin aşı kanıtı göstermelerinin gerekmeyeceğini, ancak dönüşlerinde RT-PCR testi gerektiren ülkelerden gelen yolcuların Tayland'a girmeden önce Kovid-19'u da kapsayacak şekilde sağlık sigortası yaptırmaları gerekeceğini söyledi.

Tayland hükümeti, bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 300 bin Çinli turistin Tayland'ı ziyaret etmesini bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.(XHTV)