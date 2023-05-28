Tavşanlı'da gelinle damat oy kullanıp düğüne geçtiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gelin ve damat oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna geçti. Rabia Baş ile Süleyman Uçan çifti düğünlerinden önce oylarını kullandı. Gelinlik ve damat elbisesiyle önce Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden çiftlerden gelin burada oyunu kullandıktan sonra, damat da birlikte gittikleri Tavşanlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.