Üye Girişi
Haberler

Tatvan'da mahsur kalan kedi VEDAŞ ekiplerince kurtarıldı

Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, VEDAŞ ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin zarar görmemesi için akım kesildi ve sepetli vinçle direğe çıkılarak kedi kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Tatvan'a bağlı Adabağ köyündeki arızayı gidermeye giden ekip, dönüş yolunda çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi fark etti.

Kedinin zarar görmemesi için akımı kesen VEDAŞ personeli Hüseyin Başaran, ardından sepetli vinçle direğe çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Bitlis kedi Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title