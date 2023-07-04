Tatilciler gitti, geriye çöpleri kaldı

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlardan büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'ndeki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçelerde nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı tatil beldelerinde plajlarda güneşlenip, yüzen turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Kuşadası, Balıkesir'in Ayvalık ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu. Belediye ekipleri başta plajlar olmak üzere bayram tatili boyunca kent genelinde yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.