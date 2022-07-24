Tatil için Karasu'ya gelen yaşlı adam evde ölü bulundu Sakarya'nın Karasu ilçesinde 78 yaşındaki kişi, tatil için geldiği yazlık evinin banyosunda ölü bulundu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 78 yaşındaki kişi, tatil için geldiği yazlık evinin banyosunda ölü bulundu. Adapazarı'ndan Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık evine gelen Feyati Günenç'ten haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Komşuları da ulaşamayınca eve çilingir yardımıyla giren kızı, babasını banyoda hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Gönenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Yaşlı adamın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Osman Nevtan Angün - Güncel Doğu Karadeniz Sakarya Güncel Haberler

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