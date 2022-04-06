Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Öztürk, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye'nin köklü, güvenilir ve öncü haber kuruluşu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının ciddi ve güvenilir haberciliğin adresi olarak varlığını geliştirerek bugünkü etkili seviyesine ulaştığını ifade eden Öztürk, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına başarılar diledi.