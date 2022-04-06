Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

AA - Tevfik Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Taşova Belediye Başkanı Öztürk AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Öztürk, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Türkiye'nin köklü, güvenilir ve öncü haber kuruluşu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının ciddi ve güvenilir haberciliğin adresi olarak varlığını geliştirerek bugünkü etkili seviyesine ulaştığını ifade eden Öztürk, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışanlarına başarılar diledi.

AA / Tevfik Öztürk - Güncel

İsmail Bayram, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title