Tarsus Üniversitesi'nde Yapay Zeka ve İletişim Kurultayı Gerçekleşti

Mersin'in Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı", öğrenciler ve akademisyenlere yapay zeka, sinyal işleme ve iletişim alanlarında önemli kazanımlar sağladı.

Prestijli bilimsel organizasyonlar arasında yer alan kurultay, 15-18 Mayıs'ta yapıldı.

Yapay zeka, sinyal işleme ve iletişim alanlarındaki çalışmalara ilişkin çeşitli panellerin düzenlendiği organizasyonda, ilgili sektörlerden konuklar ağırlandı.

Kurultayda, organizasyonun bilim kurulunca kabul edilen sözlü ve posterli olmak üzere 367 sunum gerçekleştirildi.

"Öğrencilerimiz için müthiş bir fırsattı"

Kurultayı değerlendiren Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kurultayda önemli katılımcıların yer aldığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Farklı ülkelerden ve çeşitli üniversitelerimizden bildiriler sunuldu. Savunma sanayisi ve yapay zeka konuşuldu. İletişim alanında yapılan çalışmaları görmüş olduk. 6G teknolojisini yakından dinledik. Öğrencilerimiz için müthiş bir fırsattı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden hocalarımız ve öğrencilerimiz kurultaya gelerek çalışmalarını sundular. Yeni projeler ve araştırmalar anlamında işbirliklerini konuştular. Alanında duayen isimleri üniversitemizde gördüler. Kendi alanlarındaki teknolojinin bugününü dinleme fırsatı elde ettiler."

Kurultayın düzenleme kurulu başkanlığı görevini yürüten Tarsus Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Özen de çeşitli ülkelerdeki ve Türk akademisyenlerin kurultayda bir araya gelerek araştırma ve çalışmalarını paylaştığını anlattı.

Öğrencilerin etkinlikle kendi alanında uzman kişilerle bir araya gelme şansı da yakaladığını belirten Özen, "Çeşitli üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımızla da bir araya gelmiş olduk. Farklı çalışma alanları doğdu. Çalışmak gereken yeni süreçler başladı. 'Şunu mu yapsak' diyeceğimiz alanlar oluştu. Bunlar çok güzel kazanımlar." diye konuştu.

Özen, kurultayda milli teknoloji üretim faaliyetlerine ilişkin yeni gelişmelerin de ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Erciyes üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Ömer Adıgüzel de kurultayın kendisi için çok geliştirici olduğunu ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Helin Bozkurt ise organizasyonda bilim insanlarının revaçta olan teknolojilere ilişkin öngörüler sunduğunu belirterek, "Kurultaya gelen birçok hocamız, doktora araştırma bursu için öğrenci ilanlarını verdi. Bu çok önemli bir şey." dedi.