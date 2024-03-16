Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getirebilir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlılıkla alakalı yine son yaptığımız düzenlemelerden birisi de veraset vesaire sebebiyle kaydolamamış olanların bir taahhütnameyle 'ben burayı ekiyorum' demesi, bizim teyidimiz ve onun çiftçi kayıt sistemine kaydolması. Eğer bu da yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz." dedi.

Yumaklı, kentteki programları kapsamında Torbalı ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından 2015 yılında başlatılan planlamaları 2019 yılında tamamlanan Fetrek Çayı Islah Projesi'ni inceledi.

Projenin, Türkiye'de benzeri olmayan 22 kilometrelik bir çevre projesi olduğunu belirten Yumaklı, o dönemde yeni gelen yerel yönetimin projeye gerekli ilgiyi göstermediğini söyleyerek, "Biz buraya projenin son durumunu görmek için geldiğimizde bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü şu ana kadar çok önemli bu projenin hayata geçirilip İzmir halkının kullanımına, hizmetine sunulması gerekiyordu." dedi.

Yumaklı, Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan adayı Özgür Erman Çağlar'ın seçilmesi halinde projeyi tamamlayacağını ve projenin 5 yıllık gecikmeyle İzmir halkının kullanımına sunulacağını kaydetti.

İş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

Konak'taki bir otelde iş dünyası temsilcileriyle iftara katılan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu, özellikle tarımsal üretimde, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak vizyonunu oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin her iline, her ilçesine giderek sektör paydaşlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, bu kapsamda bugün Bayındır, Tire, Ödemiş ve Torbalı'da ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı.

İklim değişikliği ve gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çeken Yumaklı, genel olarak dünyada tarımsal üretimle ilgili sıkıntıların bulunduğunu, bunlardan birinin de sektörde çalışan genç nüfus oranının azalması olduğunu aktardı.

Bakanlığın düzenlemeleriyle tarımsal üretimdeki sıkıntıların etkilerinin daha az hissedileceğini ifade eden Yumaklı, İzmir'de son 2 yılda tarım ve orman sektörüne yaklaşık 98 milyar lira destek ve yatırım, su alanında ise 52 milyar lira yatırım yapıldığını, kente 215 su ve sulama tesisinin kazandırıldığını, kentte 183 milyon adet tohum ve fidanın toprakla buluştuğunu anlattı.

"Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz"

Yumaklı, 2022 sonu itibarıyla Türkiye'nin bitkisel üretiminin 129 milyon ton, 2023'te 137 milyon ton olduğunu, desteklemelerin mevcut haliyle görevini yerine getirdiğini söyledi.

Destekleme metodolojilerinin değiştirildiğini bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bunlarla ilgili tamamen 5 ana kaide üzerine oturtulan bir sistematiğin bu metodolojilerle desteklenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da nedir? Sürdürülebilirlik; yani üretiminizin sürdürülebilir olması gerekir. Verimlilik; yapmış olduğunuz üretimin verimli olması gerekir. Üçüncüsü kalite, yani verimli ürettiğiniz ürünün aynı zamanda kaliteli olması gerekir. Dördüncüsü kayıtlılık hala ülkemizde kayıtlılıkla ilgili bir problem var. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlılıkla alakalı yine son yaptığımız düzenlemelerden birisi de veraset vesaire sebebiyle kaydolamamış olanların bir taahhütnameyle 'ben burayı ekiyorum' demesi, bizim teyidimiz ve onun çiftçi kayıt sistemine kaydolması. Eğer bu da yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz. Yani kayıtlılık olmazsa bir şeyi ölçemezseniz nasıl yöneteceksiniz yani? Beşinci konuda sektöre yatırım. Yani bütün bunlardan sonra bu sektörün ülkemize kazandırdığının önemli bir bölümünün tekrar sektöre yatırım olarak gelmesi."

Yumaklı, çizdikleri perspektifin bugün değil, gelecek için olduğunu vurgulayarak, "Yani bizim gelecek nesillerimiz için. Bizim bugün İzmir'de olmamız aslında 3 kez planlayıp da gerçekleştiremediğimiz bir ziyaretin gerçekleşmesi. Yine söylüyorum bu bir seçim ziyareti değil. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz." dedi.

Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olan bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile iş dünyası temsilcileri katıldı.