Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bir kampanya başlatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangına hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldiği Çanakkale'de Valiliği ziyaret etti. Yumaklı, daha sonra İskele Meydanı'nda düzenlenen fidan dağıtım etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Burada kurulan stantlarda çocuklarla saksılara fidan diken Bakan Yumaklı, etkinliğe katılan çocukların isteği üzerine ormancı şapkalarını ve kolu kırılan küçük bir öğrencinin de alçısını imzaladı.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Radar Tepesi'nde düzenlenen törene katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Yumaklı, bu anlamlı günde bu yıl ağaçlandırma için Çanakkale'yi seçtiklerini belirterek, "Çünkü geçen sene hepimiz şahit olduk. Hakikaten anlatılabilir gibi değildi. Ancak Çanakkalelilerle birlikte bakanlığımızın bütün teşkilatı, devlet kurumlarımızın tamamı hiçbirisi eksik kalmaksızın omuz omuza verdik ve o istenmeyen hadiseyi sona erdirmiş olduk. Bugün de küllerinden yeniden doğacak şekilde bu zarar görmüş alanı inşallah hep beraber yeşillendirmek için tohumlarımızı ve fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız. Her zaman yaptığımız gibi yeniden eski haline getireceğiz." diye konuştu.

"Aşırı iklim olaylarında rekor artışlar yaşandı"

Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye'nin iklim değişikliğinden çok fazla etkilendiğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Etkilenmeye de devam edecek. Son yıllarda sadece orman yangınları değil aynı zamanda sel ve taşkın felaketleri de bunun bir diğer örneği. Küresel anlamda tarihteki en sıcak 10 yıl oldu. Aşırı iklim olaylarında rekor artışlar yaşandı. Sıcak hava dalgaları, seller, yangınlar, orman yangınları, kuraklık, insan hayatını tehdit eden bir boyuta geldi. Milyarlarca dolarlık ekonomik zarara sebep oldu. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir husus. Elbette bizim ülkemizde de ormanlara en çok zarar veren etkenlerin başında geldi. Kuru hava, az nem, şu anda içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi çok şiddetli rüzgar bunların tetikleyicisi oldu. Ancak sebebe geri dönmek gerekiyor. Hep söyledik yangınların sebeplerinin başı yüzde 90 insan etkenli. Onların ihmalinden ya da herhangi bir şekilde engellenebilecekken bir anlamda yapılması gerekenleri yapmamasından kaynaklı orman yangınları çıkmış ve bizim kayıtlarımıza girmiş durumda."

"Nisan ayından itibaren yeni bir kampanya başlatalım"

Orman yangınlarının en önemli etkeninin insan faktörleri olduğunu hatırlatan Yumaklı, 139 orman şehidinin olduğunu ifade etti.

Yumaklı, Türkiye'yi, yeşil ve mavi vatanı korumak üzere canını feda eden bütün şehitleri minnetle, rahmetle andığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarıyla mücadele konusunda da bunun öncesi orman yangını esnası ve sonrasını konuşuyoruz. Çok fazla şey söylenebilir elbette. Ancak bir cümleyle ifade etmem gerekiyorsa orman yangınlarındaki en büyük başarı, orman yangınının çıkmamasını sağlamaktır. Dolayısıyla bugün burada küçük kardeşlerimizden üniversite öğrencilerimize kadar çeşitli sivil toplum kuruluşlarına kadar bu konuda hassasiyeti olan bütün toplum katmanları var. Biz istiyoruz ki hep beraber yeni bir dayanışmayla nisan ayından itibaren yeni bir kampanya başlatalım. Bunun detaylarını açıklayacağız. Bizler 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangına hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacağız ki yeni dönemde etkenler ne olursa olsun, dezavantajlarımız ne olursa olsun yangın etkisini en aza indirecek, oluşmasını engelleyecek hususları hep birlikte idrak edelim, gerçekleştirelim."

"Orman yangınları için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette"

Son 22 yılda toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarının 7 milyar olduğunu hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Daha yaşanılabilir bir dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman yangınları için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette. 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız. Hepimizin idrak etmesi gereken bir husus var. Ormanlardaki her bir ağacımızın gölgesi, gövdesinden çok çok daha kıymetlidir. Bizim üzerimize düşen bunu sağlamaktır. Ben bu bilinçle olan, bizlere destek veren, bizlerle her anımızda omuz omuza olan bütün kurumlarımıza, bütün vatandaşlarımıza ve her şeyden önemlisi genç kardeşlerime bu bilinçte oldukları için teşekkür ediyorum."

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yumaklı, daha sonra Radar Tepesi'ndeki alanda çocuklarla fidan dikerek fotoğraf çektirdi.

Törene, Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile AK Parti İl Başkanı Naim Makas da katıldı.