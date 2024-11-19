Talas Millet Bahçesi'ne Dağ Kızağı Parkuru Projesi İncelemesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi'ne kurulması planlanan dağ kızağı parkuru projesiyle ilgili Ankara'da incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin metrekarelik alanda yapım aşamaları süren Talas Millet Bahçesi'ne çeşitli fonksiyonlar kazandırmak isteyen Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle Ankara'ya gitti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan dağ kızağı parkurunu inceleyen Yalçın ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra kızağa binerek parkuru test etti.