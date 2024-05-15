Üye Girişi
Haberler

Taksim'deki bir giyim mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim'deki bir giyim mağazasının çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mağazanın deposunda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Taksim'deki bir giyim mağazasının çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde yer alan mağazanın çatı katındaki plastik askıların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, mağazanın bulunduğu alanı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mağazanın deposunda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Taksim İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title