Taksim'de 'Borcunu sileceğiz' yalanıyla alıkonulup darbedildi: 'Şikayetini çek aileni öldürürüz' tehdidi

TAKSİM'de 'Japon' lakaplı bir kişi, Recep İnce'ye (33) sosyal medyadan ulaşarak bankaya olan 772 bin lira icra borcunu kaldırabileceğini söyledi. Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden İnce, buluşma adresinde alıkonuldu. Elleri ve ayakları bağlanarak ağzı bantlanan, cep telefonu gasbedilen İnce, 2 gün boyunca sopayla darbedildi. Şüphelileri 10 bin lira göndereceğine ikna eden İnce, geri aldığı telefonundan eşine konum atıp 'Beni kaçırdılar, bu otele polis gönder' mesajını yazdı. İnce otele baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, 'Japon' lakaplı kişi ise, olaydan sonra İnce'yi arayıp 'Şikayetini geri çekmezsen aileni öldürürüz' tehdidinde bulundu.

Olay, 20 Şubat Perşembe günü 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep İnce, bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı. Bu durumu öğrenen 'Japon' lakaplı kişi, 16 Şubat'ta mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi. Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden İnce, 3 gün sonra Beyoğlu'ndaki buluşma adresine gitti. Burada kendisini karşılayan bir kişi, İnce'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP DARBETTİLER

Bir süre sonra içeri giren 4 kişi İnce'yi sopayla darbetti. İçlerinden başka bir şüpheli ise, elindeki bıçağı İnce'nin boğazına dayayıp cep telefonunu gasbetti. Telefonu aldıktan sonra tehditlere devam eden şüpheliler, İnce'ye 200 bin lira göndermesini söyledi. Telefon ve banka şifrelerini şüphelilere vermek zorunda kalan İnce'nin, elleri ve ayakları bağlandı ağzı bantlandı. İnce'nin hesabında para olmadığı için şüpheliler istediklerini alamadı.

'BENİ KAÇIRDILAR POLİS GÖNDER'

İki gün boyunca tutulduğu yerde darbedilen İnce'ye 10 bin lira vermesi karşılığında serbest bırakılması teklif edildi. İnce'nin bunu kabul etmesi üzerine elleri çözülerek cep telefonu kendisine verildi. Eşine mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaşan İnce, şüphelilere 'Hesap numarası göndereceğim' diyerek eşine 'Beni kaçırdılar, bu adrese polis gönder' yazıp konum atarak mesajları kendi telefonundan sildi. Bunun üzerine polisi arayan İnce'nin eşi Aslıhan İ. (31), eşinin rehin alındığını ve parayı getirmezse öldürüleceğini belirtip ihbarda bulundu.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KURTARDI

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnce'nin alıkonulduğu otele baskın düzenledi. Elleri ve ayakları bağlı olan İnce, polis tarafından kurtarıldı. İnce'yi otelde alıkoyan 4 şüpheli ise yakalandı. Gözaltına alınan Şehmus G. (60), Veysel T. (18), Onur O. (24) ve E.T. (17), emniyete götürüldü. Otelde yapılan aramada Recep İnce'nin cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri alınarak haklarında adli işlem başlatılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, 'Yağma (gasp)', 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Recep İnce'nin poliste 10, şüphelilerin ise 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK' TEHDİDİ

Olayın ardından mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayan 'Japon' lakaplı kişi, ona dakikalarca küfür ederek hakarette bulundu. İnce'nin şikayetini geri çekmesi için ailesinin öldürmekle tehdit edildiği telefon görüşmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan olayın yaşandığı otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'2 GÜN BOYUNCA DÖVÜP REHİN TUTTULAR'

Olayla ilgili konuşan Recep İnce, "Antalya'da motokuryelik yapıyordum. Bana mesajlaşma uygulamasından 'Japon' diye biri ulaşıp 'İstanbul'a gel senin borcunu kapatalım' dedi. Benim daha önceden fabrikam vardı batırdım, 772 bin lira da icra borcum vardı. Banka hesaplarımın birinde de 1 milyon 300 bin lira, bir diğerinde ise 92 bin 500 lira param var. Ben bunlarla konuştuk 'Bizim otelimize gel, sana yardımcı olalım bu borcu ödeyelim.Sana da 200 - 300 bin lira veririz' dediler. Ben de 'Tamam' dedim geldim ve otelden içeriye girdim. İçeri girdiğim gibi kapıyı kilitlediler. Biri sopalı, biri bıçaklı biri de silahlı 4 kişi birden saldırdılar Soplalının adı Zaza imiş gerçek adı Onurmuş. Bunu ben daha sonradan öğrendim. İki gün boyunca beni dövdüler rehin tuttular, hiçbirşey yapamadım. Kimseye ulaşamadım elimde telefon yok. Sonra bana '200 bin lira para ver' dediler, sonra '160 bin lira ver' ardından da 'Parça parça ver' dediler. En sonunda da üstüme kapıyı kilitleyen Veysel, benden 10 bin lira para istedi. Bende para olmadığını söyleyip eşime ulaşmalarını söyledim. Eşimden 10 bin lira para istedi. Kendi telefonundan eşime hesap bilgisi attı ve ' 10 bin lira atarsan kocanı buradan kaçırırım' dedi. Halbuki ne kadar para atarsak atalım beni öldüreceklerdi. Bunların amacı beni koparmak, benden para çalmaktı."dedi.

'20 DAKİKA İÇİNDE KURTARDILAR'

İnce, "Eşim parayı bulamadı. Eşim bana 'Görüntülü ara beni seni göreyim' dedi. Eşime 'Adamın IBAN numarasını atıyorum' diyerek eşime konumumu atıp otelin ismini yazdım ve 'Polisi ara' dedim. Ardından da mesajları kendimden sildim. Sonra telefonu kililtleyip eline verdim. Bundan sonra yaklaşık 20 dakika içerisinde Asayiş geldi. Yaklaşık 15 kişi gelip beni oradan kurtardılar. Adamların hepsini aldılar. Allah onlardan razı olsun. Beyoğlu Asayiş'e çok teşekkür ederim, benimle çok ilgilendiler. Hiçbir eksikte bulunmadılar. Sanki kendi kardeşleriymişim gibi bana çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum kendilerine llah razı olsun. Devletimiz bizim için büyük bir nimet" diye konuştu