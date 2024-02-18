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Taksiciler Odası Başkanı Aksu seçimdeki tarafını gizlemedi: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum

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Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını öne sürerken, etkinlikte konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Taksiciler Odası Başkanı Aksu seçimdeki tarafını gizlemedi: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum

KURUM: İBB TAKSİCİLİK YAPAMAZ, KANUN BUNU REDDEDİYOR

Burada konuşan Kurum, İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını öne sürüp şöyle devam etti; "İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, 'Ticari plakalar sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir.' diyor. Şimdi size soruyorum, İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir, İBB bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Meselenin aslı budur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır."

Taksiciler Odası Başkanı Aksu seçimdeki tarafını gizlemedi: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BİZE SAHİP ÇIKANI ASLA UNUTMAYIZ

Daha sonra konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını belirtirken Murat Kurum'a desteğini de açıkça yapmaktan geri durmadı. Aksu, konuşmasında şu sözleri kullandı; "Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız.

Taksiciler Odası Başkanı Aksu seçimdeki tarafını gizlemedi: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurumİstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu.

"TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum Eyüp Aksu Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Bordo Bere:

sana kuracaklar az kaladi

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Orkun Yıldırım:

Bu Eyüp Aksu denilen vatandaş Murat kurum'u destekliyorsa ben Murat kurum'a oy vereceksem bile vermem, bu adam yüzünden İstanbul'da Taksiciler sevilmiyor. Adam en kısa mesafe 120 TL olması gerekiyor. Taksi ücretlerine En az %65 zam yapılması gerekiyor demişti. Bu adamın dediği gibi olsa Havalimanına gitsen bir Uçak bileti parası da Taksiye vereceksin. Dediğim gibi Murat kurum bu adamdan destek istiyorsa, medet umuyorsa yandı gülüm keten helva.

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Ayhan:

Taksiciler Murat kurum diyorsa İstanbullu İmamoğlu der kurtla kuzu aynı kefede olmaz.

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sade vatandaş:

her ne hikmetse bu adamı her gördüğümde rahmetli erol taşın çevirdiği filmler aklıma geliyor

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Alper:

Plakalar şöförlere nasıl kiralanıyor peki sayın kurum? Bir kişiye ait 10 adet plaka nasıl oluyor? Bu adamlar şöförlük mü yapıyor sanki?

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AYHAN BAYRAK:

Helal abim adamsın aynen geliyor başkanımız Murat Kurum

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Mehmet Vatandaş:

Taksiye yanlış yapanlar vatandaşa doğru yapmış demektir. Kaç para veya ne aldın???

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Onemli Degil:

Devlet Yapisinin 35% Hissedildigi Anty-Standart Ulkemizdeki Vahim Durum..Bir Kisinin Iniyatifi Ile Taxi Systemi..100 Senelik Ulkede Daha Taxilere Bile STANDARTLAR Getirilmedi..Bu Isi Avrupa ve Kuzey America Nasil Basarmis , Nasil STANDARDIZASYONLAR Getirilmis, Biz Neden Partizan Ulkemde Haala Taxi Mafialigini Konusuyoruz ?

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