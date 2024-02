Taksiciler Odası Başkanı Aksu seçimdeki tarafını gizlemedi: Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

KURUM: İBB TAKSİCİLİK YAPAMAZ, KANUN BUNU REDDEDİYOR

Burada konuşan Kurum, İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını öne sürüp şöyle devam etti; "İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Kanun, 'Ticari plakalar sadece şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş gerçek kişilere tahsis edilebilir.' diyor. Şimdi size soruyorum, İBB gerçek kişi midir? Elbette değildir, İBB bir tüzel kişiliktir, bir kamu kurumudur. Meselenin aslı budur. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır."

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: BİZE SAHİP ÇIKANI ASLA UNUTMAYIZ

Daha sonra konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da, kendilerine sahip çıkanın her zaman yanında olduklarını belirtirken Murat Kurum'a desteğini de açıkça yapmaktan geri durmadı. Aksu, konuşmasında şu sözleri kullandı; "Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu.

"TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."