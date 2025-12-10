"Take Off İstanbul 2025" girişimcilik ekosisteminden uzmanları buluşturdu

Haberler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Take Off İstanbul 2025 zirvesi, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getirerek girişimcilik ekosistemini güçlendirdi. Etkinlikte, girişimciliğe dair çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi "Take Off İstanbul 2025", girişimcilik ekosisteminden uzmanlara ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Take Off İstanbul 2025", İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getiriyor. Bölgenin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan etkinlik, ekosistemin önde gelen paydaşlarını ve uzmanlarını buluşturuyor.

Etkinlik kapsamında girişimcilikle ilgili çeşitli oturumlar düzenlendi.

"Yabancı Sermaye ve Bölgesel Etki: Doğrudan Yabancı Yatırımların Rolü" oturumu, Metis Ventures Yönetici Ortağı Merve Zabcı moderatörlüğünde, DEG Kıdemli Yatırım Yöneticisi Batuhan Hakyemez, IFC Türkiye Ofisi Yöneticisi Selma Rasavac Avdagic ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Selma Rasavac Avdagic, konuşmasında, IFC olarak Türkiye'de 50 yıldır görev aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin kendileri için stratejik bir ülke ve pazar konumunda bulunduğunu vurgulayan Avdagic, "Türkiye'deki startupları destekliyor ve büyümelerini sağlıyoruz." dedi.

"Girişim ekosistemini Take Off İstanbul 2025'te görmek heyecan verici"

Zirvede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan "Fikirden Ürüne: Üreten Sağlık", Monster Notebook ve Semruk Games Üst Yöneticisi İlhan Yılmaz da "Bizi Koltuklarımızda Tutan Şey Hikayedir" başlıklı konuşma yaptı.

Ümit Kervan, gençlerin hayalleri ve enerjilerinin, teknolojilerin ve Take Off gibi etkinliklerin yapılmasını sağladığını söyledi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri bünyesinde 9 enstitü olduğunu belirten Kervan, "Her birinde profesyonel ekipler çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Üreten sağlık felsefesinde fikirden ürüne giden bütün aşamalarda her bir adımın kolaylaştırılması, engellerin ortadan kaldırılması, rekabet gücü olan ürünlerin ortaya çıkışında katalizör olmak için buradayız." diye konuştu.

İlhan Yılmaz ise girişim ekosistemini "Take Off İstanbul 2025"te görmenin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Monster Notebook'un hikayesini zirve katılımcılarıyla paylaşan Yılmaz, "20 yıldır sürekli yaptığımız işi iyileştirmeye gayret ediyoruz. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar tasarımlarımız ödül alan tasarımlar haline geldi." dedi.

Girişimler, projelerine ilişkin detayları içeren sunumlar yaptı

"Gelişen Pazarlardan Küresel Başarıyı Yatırımcılar Nasıl Açığa Çıkarır" oturumu da Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk'un moderatörlüğünde, LTV Capital Kurucusu Farhan Lalji, Clarma Capital Yönetici Ortağı Martyn Eeles ve Eleven Ventures Yöneticisi Valeri Petrov'un katılımıyla yapıldı.

Petrov, yaptıkları işlerden çok fazla ders çıkardıklarını, çıkarmaya da devam ettiklerini söyledi.

Aldıkları derslerden en önemlisinin, yüksek öz güveni olan kişilere yatırım yapmak olduğuna dikkati çeken Petrov, "Öz güven çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvedeki bir diğer oturum "Küresel Girişimciler Türkiye'de: Türkiye Tech Visa Yolculuğu" ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Oturumda, Binmatra Technologies Kurucusu Columbus Onwuaso, The Caregiving Hub Technology Kurucusu Diana Yafi ve Moshaver Live Technology Kurucusu Mehdi Ghotbi konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumların ardından çeşitli girişimler, projelerine ilişkin detayları içeren sunumlar yaptı.

"Take Off İstanbul 2025" yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

