Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olduğunu gerekçe göstererek, esas hakkında mütalaasını hazırlamak ve dosyaya sunmak üzere ek süre talebinde bulundu.

Elçi ailesinin avukatları, dosyada delillerin eksik toplandığını iddia ederek, olay yerinde yeniden keşif yapılmasını ve olayın aydınlatılmasını talep etti.

Sanık polisler önceki savunmalarını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, Elçi ailesinin avukatlarının olay yerinde keşif yapılması taleplerinin reddine, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına son kez gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından gelen avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin davanın iddianamesinde, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Önceki celse mahkeme tarafından, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkındaki davanın ise bu dosyadan ayrılmasına karar verilmişti.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep ediliyor.