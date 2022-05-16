Tacik basını: Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktı - Haberler

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Tacik basını: Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Tacik basını: Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktı

Afganistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

Afganistan- Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktığı bildirildi.

Afgan yetkililer kaynak gösterilerek Tacik basınında yer alan haberde, Tacikistan sınır koruma görevlileri ile Afganistan'daki Taliban güçleri arasında iki ülke sınırının kesiştiği Şerhan Bandar sınır bölgesinde silahlı çatışma çıktığı kaydedilirken, çatışmada ölen veya yaralananların olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 4 saat süren çatışmaya taraflar arasındaki sözlü gerilimin neden olduğu aktarılan haberde, ilk önce Taliban'ın ateş açtığı kaydedildi.

Tacik yetkililer çatışmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Tacikistan sınır koruma görevlileri, 8 Mayıs'ta Tacik-Afgan sınırındaki Tacikistan topraklarına Afganistan'dan ateş edildiğini kaydederken daha sonra söz konusu saldırıyı DEAŞ'ın Afganistan kolu üstlenmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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