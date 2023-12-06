Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği artıyor

Mısır'daki Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin, Yemen'de İran destekli Husilerin İsrail bandıralı gemilere yönelik saldırılarından olumsuz etkilenmediğini, kanaldan elde edilen gelirde artış kaydedildiği belirtildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, 25 Kasım'da yayımladığı haberde, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki güvenlikle ilgili gelişmelerin Kızıldeniz ve dolayısıyla Süveyş Kanalı'ndaki nakliye trafiğini etkilediğini öne sürmüştü.

Ancak Süveyş Kanalı İdaresinin paylaştığı verilere göre, iddiaların aksine kanaldaki deniz trafiğine ilişkin rakamlarda artış gözlemleniyor.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Bunun ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Süveyş Kanalı gelirleri bu yıl yüzde 20,3 arttı

Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki güvenlik durumunun Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkilemesi beklenirken, Süveyş Kanalı İdaresinin açıkladığı veriler ise tam tersi bir tablo çiziyor.

İdarenin açıklamasına göre, geçen yıl kasım ayında her iki yönde 2 bin 171 geminin geçiş yaptığı Süveyş Kanalı'nı bu yıl aynı dönemde 2 bin 264 gemi kullandı ve yüzde 4,3'lük artış kaydedildi.

Geçen yıl kasım ayında 125,2 milyon ton olan toplam net tonajın bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2'lik artışla 135,5 milyon tona ulaştığı paylaşılan açıklamada, Kasım 2022'de 710,3 milyon dolar olan kanal gelirinin, Kasım 2023'te yüzde 20,3 artışla 854,7 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.