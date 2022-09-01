Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu

Güncel Haberler

Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi.

Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu.

Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel

Süveyş Kanalı Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title