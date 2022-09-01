Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu Güncel Haberler Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi. Mısır'ın kuzey doğusundaki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle kanaldaki gemi trafiği akışının durduğu bildirildi. Mısır medyasında çıkan haberlere göre, bir petrol tankeri, ülkenin kuzeydoğusundaki Süveyş Kanalı'nın güney girişi yakınında karaya oturdu. Bu nedenle kanaldaki gemi trafiği tamamen dururken, tankeri kurtarma çalışmaları başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Semerci Süveyş Kanalı Mısır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması kanal trafiğini durdurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.