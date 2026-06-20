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Suudi Arabistan ve Pakistan Liderleri ABD ile İran Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptını Görüştü

Suudi Arabistan ve Pakistan Liderleri ABD ile İran Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptını Görüştü
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını telefon görüşmesinde ele aldı. Şerif, Suudi Arabistan'ın katkılarına teşekkür ederken, Selman kalıcı bir anlaşma temennisinde bulundu.

RİYAD, 20 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını görüştü.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şerif cuma günkü telefon görüşmesinde mutabakat zaptının imzalanmasına sağladığı katkılardan dolayı Suudi Arabistan'a takdirlerini iletti.

Selman ise mutabakat zaptının imzalanmasıyla askeri operasyonların sona ermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek kalıcı bir anlaşma imzalanması temennisinde bulundu.

İkili ilişkileri de ele alan iki lider, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüştü.

Kaynak: Xinhua
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