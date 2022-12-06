Suudi Uzman: Arap Ülkeleri Çin ile Daha Fazla İşbirliğini Memnuniyetle Karşılıyor

Suudi bir gazeteci ve Çin uzmanı, yaklaşmakta olan ilk Çin-Arap zirvesine dair beklentisini dile getirerek, Arap ülkelerinin Çin ile daha fazla işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Suudi bir gazeteci ve Çin uzmanı, yaklaşmakta olan ilk Çin-Arap zirvesine dair beklentisini dile getirerek, Arap ülkelerinin Çin ile daha fazla işbirliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

SES 1 (Arapça): ABDULAZİZ ALSHAABANİ, Suudi gazeteci ve Çin uzmanı:

"Bana göre Çin, kendisiyle işbirliği yapma eğiliminde olan ülkelere yardım eli uzatıyor ve bu ülkelerle işbirliğini güçlendiriyor."

Uzman ayrıca, Suudi Arabistan ve Çin'in iki ülke halkı için ortak fayda yaratmak amacıyla iki ülkenin ortaklıklarını daha da güçlendirmesini umduğunu belirtiyor.

SES 2 (Arapça): ABDULAZİZ ALSHAABANİ, Suudi gazeteci ve Çin uzmanı:

"İki ülke arasında özellikle ekonomik, kültürel ve sosyal düzeyde ilişkilerin daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çin ve Suudi Arabistan ikili ilişkileri sürekli zenginleşip gelişirken iki ülke birbirine giderek daha da yakınlaşıyor.

İki ülke, halkları arasında daha fazla ortak fayda oluşturmak amacıyla ilişkilerini geliştirmeye yönelik güçlü bir arzuya sahip. Bizim de uzun soluklu beklentimiz ve umduğumuz şey bu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riyad'dan bildiriyor.(XHTV)