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Suudi Arabistan ile Kanada Çeşitli Sektörlerde İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Suudi Arabistan ile Kanada Çeşitli Sektörlerde İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Kanada Başbakanı Mark Carney, Cidde'de bir araya gelerek enerji, yapay zeka ve yatırım alanlarında mutabakat zabıtları imzaladı.

RİYAD, 10 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Kanada Başbakanı Mark Carney, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede birden fazla mutabakat zaptı imzalandı. Bu mutabakat zabıtlarının, enerji işbirliği anlaşması, Suudi Arabistan-Kanada Koordinasyon Konseyi'nin kurulması ile yapay zeka yatırımları ve bu alanda beceri geliştirmeye yönelik bir anlaşmayı kapsadığı belirtildi.

Aynı gün Cidde'de düzenlenen Suudi Arabistan-Kanada Yatırım Forumu kapsamında, iki ülkenin kamu kurumları, şirketleri ve kuruluşları arasında 15 mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşması daha imzalandı.

Forumda, finansal hizmetler, madencilik, ileri sanayiler ve yapay zeka gibi alanlardaki yatırım fırsatları ele alındı. Haberde, Suudi Arabistan'ın 50'den fazla madene ilişkin kaynaklarının yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları değerinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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