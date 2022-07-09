Suudi Arabistan'daki bayram namazlarında birlik vurgusu yapıldı
AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
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Suudi Arabistan'da kılınan Kurban Bayramı namazlarında İslam dünyasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Suudi Arabistan'da kılınan Kurban Bayramı namazlarında İslam dünyasında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, binlerce Müslüman Mekke'de Mescid-i Haram ile Medine'de Mescid-i Nebevi'de bayram namazını eda etti.
Mescid-i Haram imamı Abdullah el-Cuheni, hutbede birlik beraberliğin yanı sıra takva bilinci ve kalplerin arındırılmasından bahsetti.
Mescid-i Nebevi'deki hutbede de İslam dünyasında birlik vurgusu yapıldı.
AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel