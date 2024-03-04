Sivas'ta özel eğitim sınıfı öğrencileri spor yaparak eğlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Bir Gülümseme Hayat Verir İnsana" sloganıyla yürütülen proje kapsamında özel eğitim sınıfına giden öğrenciler spor yaparak eğlendi.

Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Mutlu Günler" projesiyle resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerine giden engelli bireyler ve ailelerine yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenerek fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, spor tesislerine gelemeyen engellilerin okullarına gittiklerini belirterek, "Antrenör, personelimiz ve sporcu gruplarımızla engellilere yönelik eğitsel oyunlar, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetler yapıyoruz." dedi.

Engellilerin eğlenmeleri ve mutlu olabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yüksel, projeyi uygularken engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.