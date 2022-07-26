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Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı

Suşehri'nde kent meydanı çalışmalarına başlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kent meydanı çalışmalarına başlandı.

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kent meydanı çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, hükümet konağı olarak uzun yıllar hizmet veren ve deprem dayanıklılık testinden çürük raporu alan binanın yıkımına başlandığını belirtti.

Yıkım sonrası alanın kent meydanı yapılacağını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Şehir imar planımıza göre, Belediye Başkanlığı olarak bir süredir yaptığımız görüşmeler sonucunda eski hükümet konağı alanının meydan vasfına kavuşması için karar aldık. Bu karar doğrultusunda bina yıkımı yapılıp gerekli çevre düzenlemesinin ardından ilçemize yakışır bir meydan karşımıza çıkacak. İlçemize, milletimize hayırlı olsun."

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AA / Faruk Kara - Güncel

Fazlı Yüksel Suşehri Hükümet Sivas Güncel Haberler

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