Suriye hududunda modüler beton duvarların inşası tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan, "Suriye hududumuzun, 911 kilometre olan kara bölümünün 837 kilometresinin tamamında modüler beton duvarların inşası tamamlanmıştır. İran hududunda ise 479 kilometre olarak planlanmış, hali hazırda 310 kilometrenin modüler duvar inşası tamamlamıştır" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Plan Harekat Koordinasyon Daire Başkanı Tuğgeneral Serkan Bircan tarafından, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır güvenliği ve sınırlarda alınan fiziki tedbirlere yönelik sunum yapıldı. Tuğgeneral Bircan, alınan tedbirlerle hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasıyla; 7 hudut tugayı, 6 hudut alayı ve yaklaşık 9 bin takviye personelle devam ettiğini bildirdi. Hudut güvenliğini sağlamakla görevli 60 bin personelle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en teknoloji yoğun ve en etkin tedbirleriyle hudut hizmetlerinin sağlandığını kaydeden Tuğgeneral Bircan, söz konusu tedbirlerin gün geçtikçe genişletildiğini aktardı.

'SURİYE VE IRAK SINIRINDA HUDUT EMNİYETİ, İLERİDEN SAĞLANMAKTADIR'

Sınır güvenliğinin sağlanması adına alınan ilave tedbirler hakkında da bilgi veren Bircan, "Hudut hattında alınan tedbirlere ilave olarak Suriye ve Irak sınırında hudut emniyeti, ileriden itibaren sağlanmaktadır. 2016 yılından itibaren, terörü kaynağında yok etme stratejisi doğrultusunda, nefsi müdafaa hakkı çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun olarak, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak Irak'ın kuzeyinde icra edilen 'Pençe' serisi harekatlar ile Irak sınırının tamamında ileriden kontrol, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatlar ile Suriye'de hududun yüzde 63'ünde ilerinden kontrol sağlanmıştır" diye konuştu.

'657 KİLOMETRE HENDEĞİN 317 KİLOMETRELİK KISMI TAMAMLANDI'

Sınırlarda alınan güvenlik sistemleri hakkında bilgi veren Bircan, bu sistemlerin; fiziki unsurlar, elektronik unsurlar ve ilave unsurlardan oluştuğunu söyleyerek, "Suriye hududumuzun, 911 kilometre olan kara bölümünün 837 kilometresinin tamamında modüler beton duvarların inşası tamamlanmıştır. İran hududunda ise 479 kilometre olarak planlanmış, hali hazırda 310 kilometrenin modüler duvar inşası tamamlamıştır. 'Yüksek güvenlikli tel çit engel sistemi'ni hududumuzun nehir hatlarının geçtiği yerlerde kullanmaktayız. Bu kapsamda, Suriye hududunda Afrin Çayı ve Asi Nehri bölgesinde ve Şırnak ilimizde Dicle Nehri'nde yaklaşık 74 kilometreyi bulan sınır hattımız, 'yüksek güvenlikli tel çit' ile tamamlanmıştır. Hendeklerle de sınırımızdaki güvenlik sistemini güçlendiriyoruz. İran'da 387 kilometre olarak planlanan hendek kazım faaliyetinin 355 kilometresi tamamlanmıştır. Suriye'de, modüler beton duvar ve yüksek güvenlikli tel çite ek olarak planlana 657 kilometre hendeğin 317 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yüksek fiziki korumalı modern karakolların 85 tanesinin tamamlandığını, 12 tanesinin inşasının da devam ettiğini bildiren Bircan, "Ayrıca 119 tane daha silahlı karakol inşaatı bulunmaktadır. Daha yüksek bölgelerde tesisi ettiğimiz modüler üst bölgeleri neredeyse tamamlanmış, toplam 80 tanesi bitmiştir. Yine balistik gözetleme kulelerimiz ve gözetleme kulesi, yaklaşık 9 kişiden oluşan bir hudut mangasının bütün günlük fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde inşa edilmiştir" dedi

'183 BİN 207 DÜZENSİZ GÖÇMENİN GEÇİŞİ ENGELLENDİ'

Yakalanan düzensiz göçmen sayısına ilişkin bilgiler paylaşan Bircan, "2023 yılının başından itibaren yaklaşık 183 bin 207 düzensiz göçmenin geçişi engellenmiş, 10 bin 601'i yakalanmış, büyük çoğunluğu FETÖ mensubu olmak üzere toplam 563 terörist yakalanmış ve kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. İstatistiki bilgiler bizlere, alınan tedbirlerin ve etkin mücadelenin başarılı ve caydırıcı sonuçlarını göstermektedir. Özellikle kaçakçılık olay sayısında ve sigara, muhtemel silah, elektronik malzeme ve ilaç kaçakçılığında büyük oranda düşüş yaşandığı gözlenmektedir" diye konuştu.

'39 MİLYON METREKARE ALANIN MAYIN TEMİZLİĞİ İCRA EDİLDİ'

Tüm bu faaliyetlerle birlikte, 2015 yılından itibaren hudut hattında mayın temizleme faaliyetlerinin de hız kazandığını bildiren Bircan, "Bugüne kadar hat boyunca 39 milyon metrekare alanın mayın temizliği icra edilmiştir. Hali hazırda faaliyetler devam etmektedir. Temizlenen alanlar, bölgedeki köylülerimizin tarımsal faaliyetleri için de kullanılmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızda aldığımız teknoloji yoğun ve yüksek standartlardaki tedbirler dost ve kardeş ülkeler tarafından da beğenilmekte ve örnek alınmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar hudutlarımız 9 ülke tarafından ziyaret edilmiş ve aldığımız tedbirler yerine incelenmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA)