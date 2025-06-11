Suriye Hava Yolları'nın Şam-İstanbul Seferi Başladı
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Hava Yolları'nın Şam-İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini duyurarak, Türkiye ile Suriye arasında yeni bir bağlantı kurulduğunu açıkladı.
(ANKARA) - Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Hava Yolları'nın Şam- İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini açıkladı. Uraloğlu, ""Gökyüzünde yeni kapı açıldı... Suriye'den Türkiye'ye... Suriye Hava Yolları'nın Şam- İstanbul hattındaki ilk seferi gerçekleşti" dedi.
Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye Hava Yolları'nın Şam- İstanbul hattındaki ilk seferinin gerçekleştiğini duyurdu. Uraloğlu, paylaşımında, "Gökyüzünde yeni kapı açıldı... Suriye'den Türkiye'ye... Suriye Hava Yolları'nın Şam- İstanbul hattındaki ilk seferi gerçekleşti. Şam Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yeni gönül köprümüzü hayata geçirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.