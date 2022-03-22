Suriye Geçici Hükümeti'nden Tel Abyad Yerel Meclisine tıbbi malzeme desteği

TEL Suriye Geçici Hükümeti, terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki yerel meclise şark çıbanı hastalığıyla mücadele kapsamında ilaç ve ilaçlama makineleri desteğinde bulundu.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu geçici hükümetinin Sağlık Bakanı Meram eş-Şeyh ve beraberindeki heyet, Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü'nü ve ilçedeki yerel meclisi ziyaret etti.

Ziyarette, şark çıbanıyla mücadele kapsamında yerel meclise sırt ve araç tipi toplam 25 ilaçlama makinesinin yanı sıra kolilerle ilaçlar teslim edildi.

Geçici Hükümet, ilçede daha fazla sivilin sağlık hizmetinden yararlanması için bir mobil sağlık kliniğini yerel meclise takdim etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi, Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.